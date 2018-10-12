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Глава Якутии может уволить гендиректора авиакомпании «Якутия»

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Председатель совета директоров авиакомпании «Якутия», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников направил главе региона представление об увольнении гендиректора авиакомпании «Якутия». «Отправил письмо главе региона о рассмотрении увольнения Ольги Федоровой с должности генерального директора авиакомпании "Якутия". Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сообщил Колодезников «Интерфаксу».

Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Работа «Якутии» не впервые вызывает нарекания у республиканских властей. Сам глава Якутии Айсен Николаев высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев.

Власти республики выделяют 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация накануне поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и такого же количества Bombardier Q300/400.

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Политика
Новости

«Ромир» зафиксировал рост среднего чека россиян в сентябре из-за роста цен

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Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла с 495 рублей до 519 рублей после снижения, наблюдавшегося пять месяцев — с апреля по август, показал регулярный мониторинг холдинга «Ромир». В Москве сумма среднего чека составила 720 руб., а в Санкт-Петербурге – 668 руб.

Социологи винят в росте чека рост цен, который россияне стали ощущать после летнего затишья. «При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — пишут исследователи.

В августе «Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у российского населения на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. до 23 600 руб.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Пир банка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пир банка» (банк Проминвестрасчет), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части полноты и достоверности направлявшихся сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ООО "Пир банк" на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера... Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — пишет ЦБ. Регулятор четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

«Пир банк» с головным офисом в Москве на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе России по величине активов. Он принадлежит физическим лицам. «Пир банк» стал 48 банком, у которого ЦБ отозвал лицензию с начала 2018 г.

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Бизнес
Новости

Shell решила избавиться от нефтяного проекта в Венесуэле

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Англо-голландская нефтяная компания Shell решила продать свои 40% в совместном предприятии Petroregional del Lago с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, сообщило агентство Reuters. Покупатель — французская Maurel & Prom, которую контролирует индонезийская госкомпания Pertamina, отмечает агентство.

По сведениям Reuters, с предприятия постоянно крадут оборудование, а перебои с электроснабжением в находящейся в глубочайшем кризисе Венесуэле происходят практически каждый день. Кроме того, венесуэльский партнер задерживает дивиденды и не снимает запрет на независимый экспорт нефти с проекта, недовольна Shell. «Зарубежные компании, работающие в СП с PDVSA, в частном порядке постоянно жалуются на запутанный бюрократизм, условия контрактов и общий дефицит ресурсов», — пишет агентство.

Цена сделки за актив мощностью 33 000 баррелей в сутки пока неизвестна. По данным Reuters, переговоры приостановлены из-за внезапно возникшего вопроса о «входном бонусе» в проект. Ни одна сторона сделки не прокомментировала ситуацию.

Pertamina пыталась купить долю в другом СП в Венесуэле еще в 2013 г., но не получила разрешения правительства.

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Авто
Новости

Власти могут увеличить утилизационный сбор на автомобили на 30%

Ведомости
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На встрече с представителями автоконцернов в Сочи 29 сентября вице-премьер Дмитрий Козак предложил отраслевой рабочей группе рассмотреть возможность увеличения финансирования национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, на финансирование проекта будет направлена часть средств утилизационного сбора. По словам источника издания в правительстве, соответствующее предложение уже направлено в Минпромторг и рассматривается как «поддержка локализации производства машин в России». Аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утилизационного сбора на 30% «в пределах экономической целесообразности ввоза в Россию импортных автомобилей».

Помимо этого рассматривается возможность передачи действующих механизмов субсидирования (льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, рассказал один из источников. По информации газеты, новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

По мнению источников в отрасли, передача господдержки в регионы вызовет дисбаланс конкуренции из-за различий в условиях для лоббизма концернов. Производителям с мощностями в разных регионах будет сложно учесть все расходы, появится риск их «задвоения» при субсидировании.

Утилизационный сбор с 2014 г. перечисляют все концерны, однако российским предприятиям его неофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. Таким образом сбор выполняет роль протекционистского барьера против импорта.

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Политика
Новости

NBC: США и Турция достигли договоренностей об освобождении пастора Брансона

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Власти США и Турции тайно достигли договоренностей, согласно которым американский пастор Эндрю Брансона будет освобожден после судебного заседания (состоится 12 октября) в обмен на ослабление экономического давления со стороны Вашингтона, передает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

В администрации США рассчитывают, что пастор вернется в США в ближайшие дни. Более подробные условия соглашения не раскрываются. «Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США», — заявил один из источников.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ничего не знает о каких-либо договоренностях относительно освобождения Брансона.

Американского пастора турецкие власти арестовали в 2017 г. Ему были предъявлены обвинения в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г. В июле суд смягчил меру пресечения, отправив Брансона под домашний арест. Пастору грозит 35 лет тюрьмы.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка установить в отделениях постаматы

Ведомости
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Сбербанк планирует привлечь интернет-ритейлеров к открытию пункты выдачи онлайн-заказов — постаматов — в своих отделениях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, тем самым банк хочет загрузить 150 000 кв. м пустующих площадей. В числе партнеров рассматриваются онлайн-ритейлеры в сегменте non-food, отмечает газета.

О намерениях Сбербанка слышали ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов и управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. Гендиректор PickPoint Надежда Романова рассказала, что банк рассматривал возможность установки постаматов в населенных пунктах с населением около 5 000 человек для повышения рентабельности своих отделений.

В рамках эксперимента в круглосуточной зоне нескольких отделений Сбербанка ужеработают постаматы PickPoint для самовывоза заказов.

В апреле Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое будет развивать маркетплейс «Беру» на базе «Яндекс.Маркета». Операционный директор «Яндекса» Грег Абовский ранее заявлял, что компания видит возможность установки постаматов в отделениях банка.

В Сбербанке «Коммерсанту» не смогли подтвердить информацию о планах по открытию пунктов выдачи онлайн-заказов.

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Политика
Новости

Спецпрокурор Мюллер передал адвокатам Трампа вопросы по «российскому делу»

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передал адвокатам президента США Дональда Трампа вопросы, касающиеся расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. Юристы Трампа занимаются подготовкой ответов в письменном виде, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Трампу были заданы вопросы только по «российскому делу», другие темы затронуты не были, отметил телеканал. Однако не исключено, что в будущем будут заданы дополнительные вопросы. Факт передачи вопросов свидетельствует о том, что расследование подходит к концу, уточнили источники CNN.

«Мы находимся в постоянных консультациях со спецпрокурором и мы не комментируем эти обсуждения», — прокомментировал ситуацию адвокат Трампа Джей Секулов.

В начале сентября New York Times писала, что Трамп согласился дать письменные показания. Об этом он сообщил в письме Мюллеру, передавало агентство Reuters со ссылкой на источник. После получения письменных ответов Мюллер может попросить Трампа о личной встрече, отмечала газета.

На данный момент Трамп не проходит по делу ни обвиняемым, ни свидетелем. Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» назвал причину аварийного запуска корабля «Союз МС-10»

Ведомости
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Причиной аварийного запуска корабля «Союз МС-10» стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя «Союз ФГ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, нештатная ситуация могла произойти по одной из трех причин. В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, изучит каждую из возможных причин. 

Причиной аварии может быть отказ работы пирозамка бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой, которая возможно не дала команду на отстрел «боковушки». Но последняя причина маловероятна, сказал один из источников. Для подтверждения или опровержения этой версии специалисты изучат документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс», где в апреле 2016 г. была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ». 

В первую очередь специалисты займутся расшифровкой телеметрической информации, изучением записей видеокамер Go-Pro, установленных на ракете, а также матчасти, сообщает издание. Обломки ракеты были найдены поисковой группой в четверг поздно вечером. По информации «Коммерсанта», комиссии отведен на «разбор полетов» приблизительно месяц.

«Союз МС-10» был запущен с «Байконура» к МКС 11 октября в 11:40 мск. Корабль должен был доставить на станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако на 123-й секунде полета сработала аварийная система спасения. Спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился после суборбитального полета недалеко от Джезказгана (Казахстан), в 400 км к северо-востоку от космодрома.

Как готовился запуск «Союза МС-10»

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Политика
Новости

Полиция возбудила уголовное дело из-за гибели 11 человек в ДТП в Чувашии

Ведомости
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Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Водитель грузового автомобиля задержан», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в четверг приблизительно в 19:10 мск в Чебоксарском районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. По предварительным данным, водитель самосвала выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Канаша в Москву. Четверо пассажиров госпитализированы. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 пассажиров.

В пресс-службе администрации республики сообщили о 20 пострадавших. Из них в больницу за помощью обратились 9 человек, семеро были госпитализированы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял под личный контроль расследование происшествия.

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Экономика
Новости

Канада введет дополнительные пошлины на импорт стали

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Власти Канады собираются с 25 октября ввести дополнительные пошлины на отдельные категории импортируемой стали, передает Reuters.

Речь идет о введении заградительной пошлины в размере 25%. Она будет применяться только в случае превышения другими странами «исторически сложившихся норм» поставок. Власти Канады рассчитывают, что дополнительная пошлина будет способствовать сдерживанию роста импорта стали иностранных производителей, которые пытаются выйти на новые рынки из-за повышения тарифов властями США.

Дополнительной пошлиной будут облагаться семь категорий стали. О каких именно категориях идет речь, не уточняется.

Канада с 1 июля ввела ответные пошлины на товары из США общей стоимостью более 10 млрд евро. Всего пошлины были введены в отношении около 250 различных товаров. Заградительные меры в том числе коснулись поставок стали алюминия из США.

«У Канады нет иного выбора, кроме как симметрично ответить США, доллар за доллар. Мы делаем с сожалением этот шаг против близкого союзника», — поясняла тогда министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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Политика
Новости

Смолов первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил о необходимости поддержать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.  «Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию», — написал Смолов в Instagram.

«Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — добавил он.

В четверг, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. На тот же срок арестован предполагаемый сообщник игроков — младший брат Кокорина Кирилла. Молодых людей подозревают в хулиганстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК) и двух эпизодах побоев. В суде Кокорин и Мамаев заявили, что раскаиваются в содеянном. Они принесли извинения пострадавшим.

Ранее ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои» по факту избиения Кокориным и Мамаевым 8 октября в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Мужчина после нападения был госпитализирован. Позже полиция возбудила второе дело из-за драки в «Кофемании» на ул. Большой Никитской. Тогда в кафе после замечания были избиты директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба инцидента были сняты камерами видеонаблюдения. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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