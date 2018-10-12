Бизнес

Новости

Глава Якутии может уволить гендиректора авиакомпании «Якутия»

Председатель совета директоров авиакомпании «Якутия», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников направил главе региона представление об увольнении гендиректора авиакомпании «Якутия». «Отправил письмо главе региона о рассмотрении увольнения Ольги Федоровой с должности генерального директора авиакомпании "Якутия". Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сообщил Колодезников «Интерфаксу».

Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Работа «Якутии» не впервые вызывает нарекания у республиканских властей. Сам глава Якутии Айсен Николаев высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев.

Власти республики выделяют 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация накануне поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и такого же количества Bombardier Q300/400.