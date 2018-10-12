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Гендиректор «Якутии» уволилась после инцидента с Superjet

Авиакомпания «Якутия» расторгла договор с гендиректором Ольгой Федоровой, сообщил «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП», — сообщила Федорова в письме, которое цитирует агентство.

Сегодня председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал представление об увольнении Федоровой главе региона. «Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сказал Колодезников «Интерфаксу». Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Федорову, бывшего министра экономики Якутии, назначили гендиректором авиакомпании «Якутия» в 2014 году.

Работа «Якутии» постоянно вызывает нарекания у республиканских властей. Глава Якутии Айсен Николаев в этом году высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев. Власти республики выделили 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с отложенной неисправностью — неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.