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Роспотребнадзор закрыл половину проверенных ресторанов «Суши WOK»

После проверки Роспотребнадзором сети заведений «Суши Wok» уничтожено 500 кг просроченной продукции, приостановлена работа половины проверенных заведений, наложены штрафы на сумму 2 млн руб., сообщил Роспотребнадзор.

«В ходе проверок отобрано и исследовано более 300 образцов пищевой продукции, из которых 58% не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В 43% смывов, взятых с объектов "Суши Wok", выделены бактерии группы кишечной палочки», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По решению суда деятельность 75 предприятий с торговым наименованием «Суши Wok» приостановлена на срок от 12 до 90 суток. Проверено около 130 заведений.

Первый ресторан «Суши WOK» открылся в 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает свыше 600 заведений, говорится на сайте компании. Более 350 ресторанов сети работает по франшизе.