«Росатом» и «Р-фарм» создадут производство импортозамещающих лекарств

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Лавров заявил о прямой поддержке США «провокации» с независимостью украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей в ситуации с украинской церковью «затевает провокации», которые напрямую и публично поддержваются США. Об этом в интервью изданиям RT France, Paris Match и Figaro заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.

На слова журналиста о том, что «украинский патриархат решил повернуться к Москве спиной и получить независимость» от РПЦ, Лавров подчеркнул: «Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона».

Руководитель МИД отметил, что «вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве». «Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда [спецпредставитель Госдепартамента США по Украине] Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят "на воре шапка горит"», — добавил Лавров.

11 октября Синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

Против предоставления автокефалии украинским церковным структурам выступает РПЦ. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата.

Кремль ранее 12 октября заявил, что разделяет озабоченность РПЦ по поводу этой ситуации и что будет защищать православных.