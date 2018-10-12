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Бизнес
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«Росатом» и «Р-фарм» создадут производство импортозамещающих лекарств

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Группа компаний «Р-фарм» и АО «Русатом хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом») договорились запустить совместный проект по производству лекарств для лечения «социально значимых заболеваний». Предприятие будет расположено в Москве.

Как поясняется в сообщении «Р-фарма», речь идет о препаратах для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и заболеваний дыхательных путей.

Новые производственные мощности будут использоваться для выполнения госконтракта на поставку лекарственных средств, заключенного между московскими властями и ООО «Р-опра» (входит в группу компаний «Р-фарм»), отмечается в сообщении.

Контракт, рассчитанный на 10 лет, предусматривает, что победитель конкурса должен инвестировать в создание производства 56 препаратов не менее 3 млрд руб. Большинство из этих препаратов сейчас не производятся на территории России. Конкурс был объявлен в июне, помимо «Р-фарма» в нем участвовали «Фармстандарт» и «Натива». Поставки препаратов должны начаться с января 2022 г.

Политика
Новости

Лавров заявил о прямой поддержке США «провокации» с независимостью украинской церкви

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Константинопольский патриарх Варфоломей в ситуации с украинской церковью «затевает провокации», которые напрямую и публично поддержваются США. Об этом в интервью изданиям RT France, Paris Match и Figaro заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщается на сайте ведомства.

На слова журналиста о том, что «украинский патриархат решил повернуться к Москве спиной и получить независимость» от РПЦ, Лавров подчеркнул: «Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви потому, что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона».

Руководитель МИД отметил, что «вмешательство в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, надеюсь, что и в любом другом нормальном государстве». «Но когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение патриарха Варфоломея, когда [спецпредставитель Госдепартамента США по Украине] Курт Волкер, который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей, заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят "на воре шапка горит"», — добавил Лавров. 

11 октября Синод Константинопольского патриархата подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

Против предоставления автокефалии украинским церковным структурам выступает РПЦ. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата.

Кремль ранее 12 октября заявил, что разделяет озабоченность РПЦ по поводу этой ситуации и что будет защищать православных.

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Политика
Новости

Суд арестовал четвертого фигуранта дела против Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному против Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Под арест до 8 декабря 2018 г. отправлен Александр Протасовицкий. Он подозревается в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.

11 октября были арестованы до 8 декабря также футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл Кокорин.

Кокорина и Мамаева подозревают в том, что 8 октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Накануне первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.

Бизнес
Новости

Singapore Airlines побила рекорд по протяженности коммерческого рейса

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Лайнер авиакомпании Singapore Airlines совершил рекордный по расстоянию коммерческий рейс, занявший 17 часов и 25 минут, сообщает CNN.

Самолет пролетел 16 700 км из Сингапура в Нью-Йорк. Рейс совершил лайнер A350-900 модификации Ultra Long Range (URL), который способен летать дальше любого другого серийного коммерческого самолета.

По изначальному плану полет должен был занять 19 часов, передает BBC. На борту находились 170 пассажиров и 17 членов экипажа.

По словам журналиста CNN Ричарда Квеста, который пролетел рейсом Singapore Airlines, самым длительным полетом, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, был почти 23-часовой перелет Boeing из Гонконга в Лондон в 2005 г. Однако на борту было всего 30 человек — присутствие «некоторого количества пассажиров, которые оплатили перелет, было одним из критериев для достижения рекорда».

Ранее в этом году австралийская компания Qantas Airlines запустила 17-часовой рейс в Лондон из города Перт в Австралии. Qatar Airways совершает 17,5-часовые рейсы между новозеландским Оклендом и катарской столицей — городом Доха.

Недвижимость
Новости

Власти Москвы заберут у телепроекта «Дом-2» еще одно здание

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Московские власти заберут еще одно здание у телепроекта канала ТНТ «Дом-2», следует из распоряжения столичного департамента городского имущества. Нежилое здание площадью 72 кв. м расположено рядом с поселком Летова Роща и принадлежит ООО «ЕТК-инвест».

На месте, где сейчас расположено здание, пройдет автомобильная дорога Марьино — Саларьево.

Ранее власти Москвы уже изъяли у «ЕТК-инвест» пять объектов недвижимости. Как сообщала пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы, телепроекту «Дом-2» предоставят новый, аналогичный по площади, участок для съемок. Ожидается, что реалити-шоу переедет на новое место до конца года.

Строительство дороги Марьино — Саларьево начнется в этом году и должно завершиться в 2021 г. Маршрут трассы выбирался таким образом, чтобы не пришлось сносить жилые дома, пояснял ранее департамент.

На месте съемочной площадки «Дома-2» будет расположена остановка скоростного трамвая. «Дом-2» — отечественное реалити-шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2004 г.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Технологии
Новости

Создатель Ethereum Виталик Бутерин назвал размер своего состояния

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Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладателями фальшивого миллиардного состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты.

Бутерин ответил ему в комментариях, что он никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.

На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу). В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерин занял в нем 17-е место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.

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Технологии
Новости

Boston Dynamics обучила робота паркуру

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Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился выполнять некоторые движения паркура. Компания разместила видео, на котором робот преодолевает несколько препятствий, например, перепрыгивает через бревно.

Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram. Также Atlas использует компьютерное зрение, чтобы замечать препятствия.

Atlas — последняя разработка Boston Dynamics в линейке человекоподобных роботов. Он отличается от других способностью одновременно задействовать разные части тела и двигаться по пересеченной местности. Это значительно расширяет возможность применения робота, отмечает компания. Рост Atlas составляет 1,5 м, вес — 75 кг. Детали для его производства печатаются на 3D-принтере.

Инженерная компания Boston Dynamics, основанная в 1992 г., специализируется на робототехнике. Она известна разработкой четвероногого робота BigDog.

Как выглядят роботы российского производства

Бизнес
Новости

Авиакомпанию «Якутия» возглавил создатель лоукостера «Добролет»

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Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил на пост гендиректора Владимира Горбунова, создателя лоукостеров «Добролет» и «Авианова». Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Кандидатура Владимира Горбунова утверждена советом директоров на пост генерального директора авиакомпании "Якутия". Заявление прежнего руководителя Ольги Федоровой о сложении полномочий удовлетворено», — сказали в правительстве республики.

12 октября председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал главе региона представление об увольнении Федоровой. Он объяснил это «необходимостью обеспечения безопасности полетов», а также указал на риск аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиакомпании.

После этого Федорова, возглавлявшая «Якутию» с 2014 г., объявила об уходе с поста, выразив надежду на то, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше».

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Работа «Якутии» неоднократно вызывала критику властей республики. Глава Якутии Айсен Николаев, в частности, указывал на то, что «огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется». Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

Политика
Новости

Водительские права будут возвращать только после уплаты всех штрафов

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Лишенные прав водители смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов — помимо остальных условий, следует из опубликованного сегодня постановления правительства.

Для возвращения прав по истечении срока лишения водитель должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения, предоставить паспорт или другое удостоверение личности, а также информацию или документы об уплате штрафов за нарушения ПДД. Если права изъяты за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».

Водитель получает возможность вернуть права в подразделении кроме назначенного судом, если подаст заявление об этом не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав. Такое заявление можно подать и в электронном виде.

В июле в России вступила в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающаяся наказания за вождение в нетрезвом виде. Поправка в статью 12.8 КоАП предусматривает, что факт опьянения водителя может подтверждать «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 л крови».

Ранее в этой статье было указано, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха и выше. Административная ответственность также наступает в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Новая инициатива не исключает прежних методов выявления алкоголя в организме водителей.

Водитель по статье 12.8 КоАП наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет со штрафом в 30 000 руб. Если водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, не имел прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в 30 000 руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Условием соглашений с ЦБ по инсайдерским делам может стать раскрытие тайны

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Комитет финансового надзора ЦБ сможет заключать соглашения о прекращении дел с компаниями, попавшими под расследование дел об инсайде, но в обмен будет вправе требовать раскрытия коммерческой, служебной, банковской тайны. Законопроект об этом внес в Госдуму депутат Владислав Резник («Единая Россия»).

Сейчас ЦБ не может в обмен на сотрудничество уменьшить или отменить штраф участникам рынка, подозреваемым в манипулировании или использовании инсайда. Сделка с регулятором поможет «ускорить ход расследования правонарушений, а также будет способствовать привлечению к ответственности более широкого круга лиц», писал ЦБ.

Законопроект дополняет принятый в июле в первом чтении законопроект о спецсоглашениях с ЦБ при расследовании дел об инсайде, говорится в пояснительной записке. Одобренные в первом чтении поправки в КоАП наделяли ЦБ правом заключать соглашения с компаниями и физлицами, подозреваемыми в нарушении закона об инсайдерской информации. Соглашение предусматривает уплату излишне полученного дохода (либо суммы, определенной ЦБ) в фонд защиты прав вкладчиков и акционеров, освобождает от штрафа и не означает признания лицом своей вины. Оно должно утверждаться судом.

Правительство поддержало документ с уточнениями, Счетная палата выступила против, обратив внимание, что средства будут направляться не в бюджет, а в «доход конкретного юридического лица» — Фонда по защите прав вкладчиков. Внесенный депутатом Резником новый законопроект учитывает замечания: теперь все средства, вырученные от заключения соглашений, предполагается направлять в бюджет.

Кроме того, законопроект уточняет полномочия ЦБ и обязанности компаний, которые захотят заключить соглашение о прекращении дела. Лица, попавшие под расследование, до заключения соглашения будут обязаны предоставить ЦБ в полном объеме информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну - за исключением государственной и налоговой. Также ЦБ будет вправе затребовать информацию об операциях, совершение которых послужило основанием для возбуждения дела об инсайде.

Помимо этого ЦБ в соглашении сможет потребовать изменения организационной структуры юрлица. Речь идет об изменении состава и численности работников либо о прекращении деятельности его структурных подразделений или создании новых структурных подразделений.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

Ведомости
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С 12 октября Альфа-банк увеличивает доходность всей линейки вкладов для физических лиц в рублях и долларах на 0,1-0,65 процентного пункта (п. п.). Процентные ставки повышаются на все сроки привлечения денежных средств в рублях и в долларах от 3 месяцев до 3 лет, говорится в сообщении банка.

Максимальная доходность рублевых вкладов для клиентов, не пользующихся пакетами услуг банка, достигает 7,28% при вложении от 5 млн руб. на 3 года, долларовых – 3,08 (от $100 000 на 3 года)

Максимальная процентная ставка по депозиту для владельцев пакетов услуг в рублях выросла до 8,01% годовых, в долларах – до 3,52% годовых.

Ранее в пятницу о повышении ставок рублевых вкладов объявили крупнейшие российские госбанки — Сбербанк и ВТБ.

Политика
Новости

ФСИН рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

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Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, «Зенита» Александр Кокорин и брат Кокорина Кирилл, доставленные в московский СИЗО №2 «Бутырка» после ареста по делу о хулиганстве, обеспечены всем необходимым. Об этом агентству «Москва» рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Накануне Тверской суд санкционировал арест братьев Кокориных и Мамаева до 8 декабря.

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — сказал Цыганков. По его словам, арестованные пробудут в карантине 10 суток, затем их переведут в общие камеры.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в пятницу сказал «Интерфаксу», что фигуранты резонансного дела не будут сидеть в СИЗО с ранее судимыми гражданами. Ранее Мельников сообщал, что после задержания Мамаева поместили в камеру изолятора временного содержания с человеком, в прошлом уже отбывавшим тюремное наказание«В отличие от изоляторов временного содержания, в московских СИЗО всегда очень тщательно проверяют информацию о наличии судимости у граждан, поэтому такой ситуации, как у Павла Мамаева, который в ИВС находился с ранее судимым гражданином, возникнуть не должно», — отметил Мельников.

По его словам, футболистов, скорее всего, поместят в один из спецблоков на территории СИЗО. Он отметил, что в «Бутырке», как и в большинстве изоляторов, «перелимит» граждан, но при этом в большинстве камер есть телевизоры, холодильники, «почти у всех есть свои спальные места». 

С разницей в несколько часов 8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали зачинщиками двух драк — с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком и с Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальная санкция этой статьи – семь лет лишения свободы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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