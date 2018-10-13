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Названа возможная причина затопления теплохода в Черном море

Перевозивший металлолом теплоход под флагом Панамы в субботу затонул в Черном море в 50 милях от берега Крыма, за пределами российских территориальных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Экипаж судна был спасен. По предварительным данным, причиной затопления судна стало смещение груза.

Сигнал о бедствии поступил в морской спасательный центр Севастополя около семи часов утра по московскому времени, рассказал представитель ведомства. Капитан теплохода сообщил дежурному, что судно находится в опасном состоянии, и попросил эвакуировать экипаж. Примерно через два с половиной часа к теплоходу подплыл греческий танкер и забрал с судна восемь членов экипажа — двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. В воскресенье их доставят в Новороссийск (Краснодарский край).

Сам теплоход полностью затонул на глубине около двух километров. Как сообщил представитель севастопольского спасательного центра, судно с металлоломом шло из Керченского пролива в Турцию.

О причинах затопления теплохода пока говорить сложно, сказал «РИА Новости» представитель Росморречфлота. По предварительным данным, он затонул из-за внештатного смещения груза, добавил собеседник агентства.