Бизнес

Новости

Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator

Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову $2 млн (столько составляет гонорар спортсмена за бой с Конором Макгрегором) за переход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию соревнований по ММА — Bellator.

«Я думаю, что UFC неправильно поступает с Хабибом. Они не ведут себя так же с Макгрегором», — написал рэпер в Instagram. Он отметил, что UFC – не единственная организация, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам. Музыкант пообещал заплатить Нурмагомедову $2 млн наличными «хоть сегодня», если тот согласится выступать в Bellator.

Российский боец в комментариях поблагодарил рэпера за поддержку и сообщил, что свяжется с ним, когда прилетит в США.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов сообщил, что причиной конфликта стали оскорбления в его сторону. По словам спортсмена, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

В отношении спортсмена и его команды начата проверка, по итогам которой UFC может применить какие-либо санкции в отношении Нурмагомедова, если посчитает его зачинщиком драки. До окончания расследования организация заморозила выплату россиянину гонорара за бой в размере $2 млн.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора