«Уралвагонзавод» из-за аварии остался без электричества

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Правительство предложит снять запрет на выращивание наркосодержащих растений

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, отменяющий запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Цель снятия запрета — импортозамещение наркотических обезболивающих средств, в том числе опиоидных, следует из сообщения на сайте правительства.

Правительство напоминает, что все 13 зарегистрированных в России лекарственных препаратов на основе опия производятся в стране из импортируемых субстанций. «Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции», — говорится в сообщении.

«Таким образом, для обеспечения национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо импортозамещение, возникает необходимость организации полного цикла производства таких средств и веществ из культивируемых наркосодержащих растений», — говорится в справке к документу.

Сейчас российским законодательством установлен запрет на культивирование на территории страны наркосодержащих растений. Законопроект отменяет этот запрет и определяет порядок культивирования наркосодержащих растений в медицинских целях. Кроме того, он распространяет на культивирование в медицинских целях разрешительные статьи ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», относящиеся к культивированию таких растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности.

Право выращивать наркосодержащие растения получат только два ФГУПа, подчиненных Минпромторгу и уже имеющих лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

В документе говорится, что для создания полного цикла производства наркотических анальгетиков центрального действия необходимо культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака (масличный мак), переработка маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарств.

Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

В 2017 г. президент США Дональд Трамп назвал положение в США «опиоидной катастрофой». По данным Белого дома, в США от наркотической и алкогольной зависимости страдают свыше 20 млн граждан, причем многие из наркозависимых употребляют лекарственные опиоиды.