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Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-сити»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-сити» в Краснодарском крае. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению «Азов-сити» должен быть ликвидирован с 31 декабря 2018 г.

С 2009 г. в России казино разрешены только в специальных зонах, которых сейчас пять: Приморье, Алтайский край, Калининградская область и две в Краснодарском крае. «Азов-сити» – это первая игорная зона, которая работает с 2010 г. На ней сейчас действует три казино, одно из них принадлежит «Роял тайм», остальные – ЗАО «Шамбала».

С 2014 г. в закон о регулировании азартных игр внесены изменения, по которым в регионе останется только одна игорная зона – «Красная Поляна» в Сочи. Минфин ранее предлагал оставить два казино в регионе, потому что они не будут конкурировать между собой из-за расстояния, так как «Азов-сити» находится рядом с Ростовской областью, но инициативу не поддержали. На change.org была создана петиция с обращением к президенту Владимиру Путину не закрывать игорную зону, однако ее подписали всего 690 человек.

В августе 2018 г. игорную зону «Красная Поляна» посетило 55 261 человек, «Азов-сити» в этом же месяце посетило 43 793 человека, следует из данных департамента имущественных отношений Краснодарского края.