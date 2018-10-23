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Производитель пылесосов Dyson будет собирать электромобили в Сингапуре

Британский производитель пылесосов, фенов и воздухоочистителей Dyson собирается построить в Сингапуре предприятие по производству автомобилей, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). Там же уточняется, что завод планируется построить к 2020 г.

Dyson выбирал между двух стран для строительства завода – Китаем и Сингапуром, пишет Financial Times. По данным газеты, в итоге компания решила, что последний будет ближе к существующим производственным центрам и потенциальным клиентам.

Dyson говорил о своих планах произвести электромобиль еще в прошлом году. Компания сообщала, что вложит в этот проект 2 млрд фунтов, что соответствует 80% ее годового дохода. Для своих электромобилей Dyson планирует создать аккумуляторы с твердым электролитом, которые разряжаются медленнее, чем традиционные литий-ионные батареи.

Британская компания уже начала разрабатывать электромобиль. Над ним работает около 400 разработчиков, среди которых бывшие сотрудники BMW, Aston Martin и Tesla.

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