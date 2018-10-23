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Правительство поддержало предложение Новака об инвестпрограммах монополий

Инвестиционные программы инфраструктурных госкомпаний будут утверждаться в правительстве.

«Прошло совещание у [первого вице-премьера] Антона Германовича Силуанова. Были поддержаны предложения по поводу рассмотрения инвестиционной программы инфраструктурных компаний и утверждения на правительстве», – цитирует «Интерфакс» министра энергетики России Александра Новака.

Об идее утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов Новак рассказал в интервью агентству в начале октября. Речь о компаниях, выручка которых формируется за счет тарифов на транспортировку, например о «Россетях», РЖД, «Транснефти», газотранспортной системе «Газпрома», перечислил Новак.

Сейчас, формируя тарифы, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не закладывает в них выплату дивидендов, и компании вынуждены платить их акционерам, сокращая свои инвестпрограммы. Но раз государство формирует для них тарифы и устанавливает дивиденды, оно же должно утверждать и инвестпрограммы, относительно которых и будут оцениваться возможности выплаты дивидендов, объяснил Новак. Формируя тариф, нужно сразу оговаривать, какой процент прибыли инфраструктурных компаний пойдет на дивиденды, а какой – на инвестпрограмму, считает он.

Обсуждение нового подхода к выплате дивидендов инфраструктурными компаниями в правительстве началось еще в августе: РЖД предложила не платить дивиденды по обыкновенным акциям, но направлять прибыль на инвестпроекты, писал «Коммерсантъ», идею поддержали также «Россети» и «Транснефть».