Бизнес

Новости

Минэнерго предложило решить спор Exxon и Sakhalin Energy с помощью арбитров

Министерство энергетики устало от многолетних безрезультатных переговоров Exxon Neftegaz и Sakhalin Energy по поставкам газа с «Сахалин-1» на третью очередь завода СПГ «Сахалин-2» и предложило наделить представителей государства в этих СРП функциями независимых арбитров. Это следует из правительственного доклада о ходе реализации СРП в России, пишет «Интерфакс».

«В случае согласия компаний с предложением Минэнерго и представлением финансово-экономических моделей функционирования проектов, министерство представит оценку коммерческих предложений сторон», — обещает Минэнерго. Если после этого стороны все-таки найдут компромисса, Минэнерго предлагает закрепить его необязывающим соглашением, а в течение года после этого подписать обязывающее соглашение.

Оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz (20% – у «Роснефти», контроль – у ExxonMobil) в конце сентября сообщил, что не собирается отказываться от строительства собственного завода СПГ рядом с пос. Де-Кастри. Компания склонна ориентироваться на экспорт СПГ в страны Тихоокеанского региона, сказал президент компании Стивен Батт. Более того, на этапе подготовки предварительной проектной документации предполагаемую мощность «Дальневосточного СПГ» получилось увеличить почти на 25% до 6,2 млн т, следует из материалов Exxon Neftegaz. Еще год назад представители «Сахалина-1» говорили о возможности строительства завода на 5 млн т СПГ в год. Стоимость проекта оценивалась примерно в $8 млрд, сообщал «Интерфакс».

Для производства 6,2 млн т СПГ в год на «Дальневосточном СПГ» необходимо будет около 10 млрд куб. м газа (примерно 10% сырья завод тратит на сжижение). Это как раз проектная мощность добычи проекта.

Альтернатива строительству собственного завода – поставки газа «Сахалину-2» (оператора проекта Sakhalin Energy контролирует «Газпром»). Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz давно ведут переговоры о поставках газа «Сахалина-1» для расширения СПГ-завода «Сахалина-2». Sakhalin Energy собирается построить третью очередь завода (5,5 млн т в год), но для этого нужно около 8 млрд куб. м газа и собственных ресурсов компании не хватает. Все 16 млрд куб. м, которые добывает «Сахалин-2», уходят на две очереди СПГ-завода (произвел 10,9 млн т в 2016 г.).

В 2015-2016 гг. Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz смогли договориться по технической составляющей поставок газа. Однако о ценовой составляющей согласованных позиций нет до сих пор. Не помогло даже июльское совещание у министра энергетики Александра Новака с участием представителей «Газпрома», «Роснефти», Sakhalin Energy и Exxon Neftegaz.