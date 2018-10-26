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Прокуратура потребовала у BlaBlaCar исключить нелегальные перевозки

В российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar направлено требование прокуратуры Брянска об обновлении условий регистрации и пользования сервисом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа ведомства краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз». Сервису предписано «исключить возможность допуска» коммерческих перевозчиков без соответствующих разрешений и «блокировать профили водителей» нелегальных маршруток и автобусов.

Представление вынесено также партнеру BlaBlaCar – транспортной компании «Клен 2». По данным прокуратуры, основывающимся на изучении сайта BlaBlaCar, предложения о поездках от имени «Клена 2» публиковали не только представители компании, но и не другие физлица. Прокуратура считает, что они «могут предлагать поездки, не отвечающие требованиям безопасности» и потребовала «закрыть профили таких перевозчиков».

«Клен 2» был одним из четырех партнеров сервиса, тестировавшего профессиональные аккаунты для коммерческих перевозчиков. В BlaBlaCar заявили, что не получали обращений от прокуратуры. «Во время проведения тестовых исследований рынка «Клен 2» действительно был партнером BlaBlaCar. Однако некоторое время назад компания расторгла с нами договор по своей инициативе и лишилась возможности публиковать предложения на нашей платформе»,— заявил представитель сервиса.

Гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев заверил, что компания приняла меры к устранению нарушений. Информацию о рейсах на BlaBlaCar публиковали штатные диспетчеры, которые могли допустить ошибки, пояснил он.

В 2017 г. по итогам проверки прокуратуры в отношении BlaBlaCar были выдвинуты претензии в том, что он способствует незаконному предпринимательству. Сервису грозила блокировка в России по решению суда, но тогда ее удалось оспорить.