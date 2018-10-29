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Страховщики профинансируют карты паводковых рисков

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Всероссийский союз страховщиков запустил проект создания карт рисков затоплений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова руководителя рабочей группы союза по проекту, президента нацперестраховщика РНПК Николая Галушина. Методологию создания таких карт разработают «Российские космические системы» и Росгидромет.

Карты будут строиться на данных, включающих 30-50 летнюю историю наблюдений за уровнем воды в реках на более чем 3500 речных гидрологических постах (ГП), а также на информации со спутников, на основе которой можно построить рельеф местности. До сих пор данные Росгидромета с ГП не были востребованы и оцифрованы, а высокоточные топографические карты – были засекречены, поэтому сейчас к проекту и приходится привлекать РКС.

«Возникла идея — если наложить исторические данные с ГП на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария»,— пояснил Галушин. При создании карт будут учитываться все риски – от таяния снегов и обильных осадков до спуска воды с плотин ГЭС.

Страховщики профинансируют создание пилотного проекта на примере Амурской области. Если все пойдет, как планировалось, в течение следующего года могут быть созданы карты еще для пяти-шести регионов в формате веб-интерфейса. Данные карт должны повысить точность андеррайтинга при страховании имущества, а также рисков аграриев. Страховщики готовы делиться результатами со всеми, кто будет в этом заинтересован. «Например, чтобы понимать, в каких местах нельзя размещать капитальные жилые строения. Или для МЧС, чтобы предвидеть действия для минимизации ущерба и мобилизации техники, например, обваловку сделать или временную дамбу разместить», - пояснил Галушин.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал, что проект одобрен в рамках создания национального риск-офиса. Компании смогут использовать проект после запуска закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе 2019 г. По нему лимит страховых выплат составит 300 000 – 500 000 руб. В РНПК будет передаваться 95% обязательств страховщиков по риску гибели жилого помещения и 60% по риску повреждения.

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Политика
Новости

ЕС не создал главный элемент для обхода санкций США против Ирана

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Евросоюз пока не нашел страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией компании специального назначения (SPV), через которую будут вестись расчеты с Ираном после введения санкций США против энергетического сектора страны в ноябре, пишет Financial Times. Такая SPV — основной элемент плана ЕС по сохранению торговых отношений с Ираном, отмечает газета.

«Ни одно из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV», — сказал газете один из ее источников. «Нельзя сказать, что страны выстроились в очередь за SPV», — отметил другой. Страны ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры вплоть до санкций, сказал еще одни дипломат.

Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти в Европу несмотря на санкции и проблемы с организацией обхода санкций США. Но даже без Европы Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки. Это втрое меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне, отмечает FT.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном. США в ответ заявили, что не позволят этого ни ЕС, ни России или Китаю.

Соглашение с Ираном по ядерной программе Иран Иран подписал «шестеркой» международных посредников — пятью постоянными членами СБ ООН и Германией — в июле 2015 года, при администрации Барака Обамы в США. С Ирана снимались санкции в обмен на отказ от военной ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение «плохим» и обвинив Иран в обмане, заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

После этого Вашингтон объявил о восстановлении санкций против Ирана — сначала против финансового сектора (с 7 августа), а затем и против энергетического (с 5 ноября). Второй пакет предусматривает санкции против компаний третьих стран, ведущих бизнес с Ираном. До 5 ноября все такие компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть энергетическое сотрудничество с Ираном, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

После восстановления первого пакета санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.

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Новости

Президент Грузии будет избран во втором туре

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В Грузии состоится второй тур президентских выборов. Ни один из участников прошедшего накануне первого тура не набрал необходимых для победы 50%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Грузии по итогам обработки 99,57% голосов.

Во второй тур выйдут независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набирающая 38,66%, и представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, у которого пока 37,75% голосов. Третий результат показал кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе – 10,97%.

В первом туре приняли участие 25 кандидатов. По данным ЦИК, явка составила 46,7%. Ранее сообщалось, что местные наблюдатели подали 364 жалобы. Второй тур состоится не позднее 1 декабря.

Это последние президентские выборы в Грузии, проходящие путем прямого голосования. С 2023 г. главу государства будет выбирать избирательная коллегия, в которую войдут по 150 депутатов парламента и представителей регионов, а также муниципалитетов.

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Политика
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РБК узнал о планах самовыдвижения Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

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Основным сценарием Кремля на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся осенью 2019 г., является выдвижение врио главы региона Александра Беглова. Об этом пишет РБК со ссылкой на близких к администрации президента собеседников. «Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — поясняет один их них. Представитель Беглова информацию не комментирует.

Бывший полпред в Северо-Западном федеральном округе был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга в начале октября. Сам Беглов через несколько дней после назначения заявлял, что с планами участия в губернаторской кампании пока не определился. Прежде чем объявлять о выдвижении, следует зарекомендовать себя, поясняет близкий к администрации президента источник. По его словам, кандидату необходима «видимость всенародной поддержки, чтобы не восприниматься кремлевским назначенцем». Такой эффект, например, могла бы дать поддержка нескольких партий, ОНФ и профсоюзов. Еще два близких к Кремлю собеседника говорят о том, что Беглов может пойти на выборы не от «Единой России». «В таком сложном городе, как Санкт-Петербург, конечно, нужно идти самовыдвиженцем», — говорит один из них.

Сейчас по региональному законодательству избираться губернатором Санкт-Петербурга могут только кандидаты от партий. Однако, как ранее сообщала «Фонтанка», от имени Беглова подготовлен законопроект, допускающий к выборам самовыдвиженцев. В случае принятия документа, самовыдвиженцу необходимо будет собрать подписи 2% жителей города (75 500 человек) и подписи 10% муниципальных депутатов из не менее чем трех четвертей муниципальных советов.

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Политика
Новости

Под Джакартой разбился пассажирский Boeing 737

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Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщает Reuters со ссылкой на Поисково-спасательное агентстсво Индонезии, самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета в 6.20 по местному времени (2.20 по московскому). Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка.

Факт крушения подтвержден, заявил представитель агентства Юсуф Латиф. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

По данным индонезийских властей, самолет упал в море. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров, передает The Strait Times.

Политика
Новости

Меркель раскритиковали за фотографию с Путиным и Эрдоганом

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В Германии раскритиковали канцлера Ангелу Меркель за фотографию с президентом России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом написала немецкая газета Bild.

Поводом послужила фотография, на которой изображены Меркель, Путин, Эрдоган, а также французский президент Эммануэль Макрон во время саммита по Сирии. Все четверо держатся за руки, однако Меркель стоит именно между Путиным и Эрдоганом. Журналист Bild Джулиан Репке выпустил материал под названием: «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?». Многие задаются этим вопросом, глядя на фотографию с саммита, указывает Bild. В материале отмечается, что фактически саммит не дал конкретных результатов, а это изображение четырех лидеров вызвало возмущение. Путин и Эрдоган обвиняются в в нарушениях прав человека в своих странах, а также в Сирии, пишет Bild.

Фотография вызвала критику и в соцсетях. Канцлер не должна «выкатывать красную дорожку для диктатора» и держать его руку, написала на своей странице в Twitter член Федерального собрания Гамбурга в Германии Кансу Оздемир: «Мне плохо от этого». Она не уточнила, имеет она в виду Путина или Эрдогана.

«Меркель держит в руках военных преступников Путина и диктатора Эрдогана», – написал в Twitter представитель Фонда Фридриха Науманна Дирк Кунц. Активистка по гражданским правам Катерина Крук отметила в своем аккаунте, что находит это фото «тревожным».

В мае журналисты Bild уже критиковали Меркель и Путина. Однако в тот раз причиной послужил подарок российского президента. В начале встречи он подарил канцлеру букет цветов. Bild назвали это оскорблением. Политики такого уровня, как Путин и Меркель, при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, посчитало немецкое издание.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

На выборах президента в Бразилии победил ультраправый кандидат Болсонару

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В Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых победил правый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает BBC.

Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 45%. В Бразилии президента выбирают на четыре года. Болсонару вступит в должность 1 января 2019 г.

Жаиру Болсонару 63 года, он бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами. В частности, он выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков. В своих выступлениях Болсонару не раз хвалил военные диктатуры, господствовавшие в Латинской Америке. Западные СМИ называют его «Тропический Трамп» за схожесть взглядов с президентом США. Кроме того, сам Болсонару говорил, что Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания, отмечает BBC. В ходе предвыборной гонки Болсонару пообещал увеличить безопасность жителей Бразилии, «очистить» страну от коррумпированных чиновников и сократить вмешательство государства в экономику.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся в начале октября. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство голосов: у Болсонару было 46% голосов, а у Аддада – 29% голосов.

Перед первым туром выборов на Болсонару было совершено покушение. На предвыборном митинге он получил ножевое ранение.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал об утечке данных сотрудников Сбербанка

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На специализированном форуме phreaker.pro была выложена база, в которых содержатся данные сотрудников Сбербанка. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в документе содержалось 421 000 записей, в которых указаны фамилия, имя, отчество сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.

Базу выложил неизвестный пользователь. Она доступна бесплатно зарегистрированным пользователям форума.

Это подлинная база, данные в документе актуальны на 1 августа 2018 г., отмечает «Коммерсантъ». Издание сравнило адреса электронной почты некоторых непубличных менеджеров Сбербанка с собственной базой данных. Кроме того, один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердил газете подлинность документа. В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» сказали, что там известно о публикации: эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

О проблеме знает президент Сбербанка Герман Греф, сказал источник «Коммерсанта» в банке. По его словам, Греф уже выразил свое недовольство. Источники газеты утверждают, что скорее всего этот документ опубликовал кто-то из сотрудников Сбербанка – действующий или бывший.

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Стиль жизни
Новости

Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил гибель своего владельца

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Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил, что его владелец Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета. На борту также находилось четыре человека, никто не выжил, отмечается в сообщении.

«С глубочайшим сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что наш председатель Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и другими четырьмя людьми на борту разбился около стадиона "Кинг Пауэр», – говорится в заявлении «Лестер Сити». Клуб отмечает, что «мир потерял великого человека».

В воскресенье, 28 октября, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Шривадданапрабха находился в вертолете, который разбился в британском Лестере. Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, по данным BBC.

60-летний Шривадданапрабха был одним из самых богатых бизнесменов Таиланда. Он занимал пятую строчку в рейтинге Forbes самых богатых предпринимателей Таиланда. Издание оценивало его состояние в $4,9 млрд. Шривадданапрабха основал ведущего оператора duty-free в стране – King Power.

Футбольный клуб «Лестер Сити» был основан в 1884 г. под названием «Лестер Фосс». Шривадданапрабха приобрел его в 2010 г. При нем команда в 2016 г. стала чемпионом Англии по футболу. После каждой домашней игры команды бизнесмен всегда покидал стадион на вертолете, отмечает канал Sky News. После появления сообщений о крушении вертолета, представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением после получения достоверной информации о происшествии от экстренных служб.

Политика
Новости

ЦИК Грузии объявил предварительные данные выборов президента

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила о результатах подсчета данных с 512 избирательных участков (всего 3705). Их огласила председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания.

После подсчета голосов в 512 избирательных участках Саломе Зурабишвили набрала 40,05% (65 800 голосов), а Григол Вашадзе – 37,93% (62 400 голосов). Это первые официальные данные, которые огласил грузинский ЦИК. Подсчет голосов продолжается.

В воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли выборы президента. В них принимали участие 25 кандидатов. Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Явка избирателей составила 46,74%, по данным ЦИК. На президентских выборах в 2013 г. явка составила 46,6%, напомнила комиссия.

Местные наблюдатели подали 364 жалобы, сообщил ЦИК. В основном, они связаны с процессуальными недостатками, некоторые из них были устранены, уточнила комиссия.

Согласно грузинскому законодательству, президент Грузии избирается на пять лет. Он не может занимать более двух сроков подряд. Предыдущий президент Грузии – Георгий Маргвелашвили был выбран в 2013 г. Он не стал баллотироваться на второй срок.

Как москвичей зазывали на выборы мэра

Технологии
Новости

В Шанхае построят фабрику, где роботы будут собирать роботов

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Компания ABB, базирующаяся в Швейцарии, инвестирует $150 млн в строительство «фабрики будущего» в Шанхае, на которой роботы будут собирать роботов, сообщается на сайте компании. Ожидается, что предприятие будет запущено к концу 2020 г.

Новый производственный центр соединит в себе цифровые технологии, робототехнику и новаторские исследования в области искусственного интеллекта, отмечается в сообщении компании. На предприятии будут работать новые виды роботов, за их действиями будут следить люди.

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) — международная компания, которая специализируется в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Она была основана в 1988 г. после слияния шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie.

Компания имеет офисы и производственные мощности более чем в 100 странах мира, в том числе в России, Германии, Италии, Франции, Чехии, США, Португалии, Финляндии. В России на предприятиях ABB работает около 1100 сотрудников, говорится на ее сайте. У компании семь производственных и 12 сервисных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Екатеринбурге и других городах России.

Как выглядят роботы российского производства

Политика
Новости

Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе «российских наемников»

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Один из лидеров действующей в Центральноафриканской Республике мусульманской военной группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей страны вывести с контролируемой территории правительственные войска и «российских наемников». Об этом говорится в коммюнике Иссена, которое опубликовало издание Central African Republic News.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами “Селеки” (сейчас группа называется CNDS. — Ред.), имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил Иссен агентству AFP, комментируя ситуацию. В документе упоминаются «российские наемники» под руководством некоего Валерия Захарова.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР мусульманина Карима Мекассуа. Тот факт, что президентом республики является христианин Фостен-Аршанж Туадера, а главой парламента был мусульманин, обеспечивал перемирие в стране. Иссен также обвинил действующего президента в сговоре с «наемниками из России».

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании представительства российского Министерства обороны в ЦАР. В документе говорилось, что правительства России и Центральноафриканской Республики заключили соглашение, цель которого — «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании — «ЧВК Вагнера».

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