Бизнес

Новости

Страховщики профинансируют карты паводковых рисков

Всероссийский союз страховщиков запустил проект создания карт рисков затоплений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова руководителя рабочей группы союза по проекту, президента нацперестраховщика РНПК Николая Галушина. Методологию создания таких карт разработают «Российские космические системы» и Росгидромет.

Карты будут строиться на данных, включающих 30-50 летнюю историю наблюдений за уровнем воды в реках на более чем 3500 речных гидрологических постах (ГП), а также на информации со спутников, на основе которой можно построить рельеф местности. До сих пор данные Росгидромета с ГП не были востребованы и оцифрованы, а высокоточные топографические карты – были засекречены, поэтому сейчас к проекту и приходится привлекать РКС.

«Возникла идея — если наложить исторические данные с ГП на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария»,— пояснил Галушин. При создании карт будут учитываться все риски – от таяния снегов и обильных осадков до спуска воды с плотин ГЭС.

Страховщики профинансируют создание пилотного проекта на примере Амурской области. Если все пойдет, как планировалось, в течение следующего года могут быть созданы карты еще для пяти-шести регионов в формате веб-интерфейса. Данные карт должны повысить точность андеррайтинга при страховании имущества, а также рисков аграриев. Страховщики готовы делиться результатами со всеми, кто будет в этом заинтересован. «Например, чтобы понимать, в каких местах нельзя размещать капитальные жилые строения. Или для МЧС, чтобы предвидеть действия для минимизации ущерба и мобилизации техники, например, обваловку сделать или временную дамбу разместить», - пояснил Галушин.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал, что проект одобрен в рамках создания национального риск-офиса. Компании смогут использовать проект после запуска закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе 2019 г. По нему лимит страховых выплат составит 300 000 – 500 000 руб. В РНПК будет передаваться 95% обязательств страховщиков по риску гибели жилого помещения и 60% по риску повреждения.