10 крупнейших природных катастроф в России

Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.

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