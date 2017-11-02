10 крупнейших природных катастроф в России
Какие убытки они нанесли, подсчитали аналитики «Института риска»
За последние 15 лет прямые убытки от 10 крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики «Института риска» (проект школы управления «Сколково», «Альфастрахования» и РБК). На первое место в рейтинге эксперты поставили паводок на Дальнем Востоке в июле - сентябре 2013 г. Ущерб оценивается в 87,9 млрд руб. Общее число пострадавших тогда превысило 190 000 человек, без крова остались 3500 семей
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За пять лет бюджеты страны всех уровней – муниципального, регионального, федерального – потратили на восстановление инфраструктуры более 12 трлн руб. и 100 млрд руб. – на выплаты граждан по незастрахованным убыткам, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов: «Убытки в 222,5 млрд руб. не показывают реальной картины. Из-за непопулярности этого вида страхования основные выплаты ложатся на государство». На вторую строчку аналитики «Института риска» поставили засуху в Центральной России и Сибири в июне - августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары и потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб. Гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, т. е. на 30% от всей посевной площади России
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Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.
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Потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г., оцениваются в 17 млрд руб. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 000 человек
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Потери от лесных пожаров 2016 г. достигли 15 млрд руб., подсчитали аналитики. Тогда леса горели в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Амурская областях, в Бурятии
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Ущерб от аномальной жары в Центральной России и Сибири летом 2010 г. эксперты посчитали отдельно от засухи того же года, оценив его в 12 млрд руб. «Альфастрахование» каждый год урегулирует от нескольких десятков до нескольких тысяч страховых случаев, причиной которых становятся природные бедствия, говорит представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, за выплатами обращается крайне малое число пострадавших от стихии
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Семибалльное землетрясение разрушило город Невельск на Сахалине в 2007 г. Ущерб оценивается в 8,5 млрд руб. По словам Нехайчука, причина столь редких обращений в страховые компании до сих пор не в отсутствии у страховщиков желания выплачивать деньги, а, наоборот, в нежелании россиян тратить деньги на покупку защиты для дома, зданий, автотранспорта. «Если взять ураган в Москве весной этого года, то совокупный застрахованный ущерб, по разным оценкам, не превысил 100-200 млн руб., что не согласуется с теми масштабами разрушений, которые увидели, а значит, и могли предупредить москвичи и жители области»
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Ущерб от наводнения в Ленске в 2001 г. превысил 7 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города
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Убытки от засухи в Поволжье и Сибири в 2015 г. оцениваются в 7 млрд руб.
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Только в 2016 г. ущерб от природных катастроф в мире составил $166 млрд, подсчитали эксперты Swiss re. Топ-10 самых убыточных стихийных бедствий ХХI в. в России замыкает тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. Ущерб от него оценивается в 7 млрд руб.
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