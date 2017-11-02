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10 крупнейших природных катастроф в России

Какие убытки они нанесли, подсчитали аналитики «Института риска»
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