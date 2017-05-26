Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области
В 46 регионах России введен особый противопожарный режим, ситуация на юге Сибири наиболее серьезная
В России сохраняется 70 очагов природных пожаров, сообщает МЧС. Наиболее сложная обстановка складывается в Красноярском крае (на фото) и Иркутской области, в этих регионах введен режим чрезвычайной ситуации
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«В 46 субъектах установлен «Особой противопожарный режим», - говорится в сообщении пресс-службы. В Иркутской области и в Красноярском крае 24 мая пожар в 10 населенных пунктах уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, несколько человек погибли
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Зона лесных пожаров в Красноярском крае в течение вечера и ночи с 25 на 26 мая продолжала расти, увеличившись до 15 100 га в девяти районах региона
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В Иркутской области продолжают действовать 17 лесных пожаров на общей площади более 10 000 га
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В тушении пожаров задействованы вертолеты МЧС
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От пожара в Красноярском крае пострадали четыре лесопромышленных базы, перевалочная база и одна пилорама
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В условиях «Особого противопожарного режима» запрещается сжигание сухой травы и мусора, проведение огневых и других пожароопасных работ, разведение костров на территории населенных пунктов и в лесных массивах. Кроме того, вводится ограничение на доступ населения в леса, говорится в сообщении МЧС
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Органам исполнительной власти Бурятии, Иркутской и Тюменской областей поручено обеспечить постоянный контроль за оказанием гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости
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МЧС России призывает избегать поджогов сухой травы, способствующих возникновению пожаров
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По предварительным данным, в Красноярской крае в большинстве случаев пожары возникли по вине местных жителей, поджигающих сухостой
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