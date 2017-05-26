Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В условиях «Особого противопожарного режима» запрещается сжигание сухой травы и мусора, проведение огневых и других пожароопасных работ, разведение костров на территории населенных пунктов и в лесных массивах. Кроме того, вводится ограничение на доступ населения в леса, говорится в сообщении МЧС

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