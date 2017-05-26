Безопасность и право

Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области

В 46 регионах России введен особый противопожарный режим, ситуация на юге Сибири наиболее серьезная
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