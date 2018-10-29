Бизнес

Новости

Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива, передает «Интерфакс». Медведев поручил Минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями и выработать соглашение, которое позволит сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Мне лично доложить на эту тему», – сказал он.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – напомнил премьер на совещании по вопросам развития РЖД. Медведев отметил, что, несмотря на принятые меры, цены на бензин продолжают расти.

Согласно данным Росстата, в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%. На 22 октября бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

О том, что нефтяные компании не хотят больше сдерживать цены на топливо, «Ведомости» со ссылкой на источники писали 24 октября. Представители компаний заявили об этом на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего нефтегазовую отрасль. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», – рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

В свою очередь, Козак в среду, 24 октября заявил, что ситуацию на топливном рынке удается держать под контролем. Он рассказал, что на совещании с нефтяными компаниями обсуждались различные варианты действия, позволяющие «прекратить ручное управление рынком». По мнению Козака, государство имеет достаточно инструментов для регулирования рынка. Одним из таких инструментов он назвал установление заградительных пошлин на нефтепродукты для снижения экспортного нетбэка (экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов. – «Ведомости»)». Правительство изучает альтернативные варианты регулирования топливного рынка на случай роста цен на топливо выше инфляции, говорил Козак.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином