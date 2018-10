Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Бизнес

Российские нефтяники могут недополучить $3,5 млрд из-за новых правил заправки судов

Из-за вступающих в силу новых правил заправки судов российские нефтяные компании могут недополучить в 2020 г. доходы в размере $3,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS.

Согласно правилам Международной 230морской организации с 2020 г. суда должны будут покупать мазут с низким содержанием серы (не более 0,5%) либо устанавливать скрубберы, которые будут очищать выхлопные газы. Это плохая новость для российских нефтяных компаний, которые производят и перерабатывают высокосернистую нефть Urals, констатирует Bloomberg.

По расчетам Wood & Co. Financial Services AS, потери России будут наиболее существенными по сравнению с другими странами. $3,5 млрд – это более трети примерно от $9 млрд, которые российские поставщики получили от экспорта мазута в прошлом году, подсчитал Bloomberg на основе таможенных данных.

По словам старшего аналитика IHS Markit Ltd. Александра Щербакова, у российских нефтяников «нет шансов подготовиться на 100%» к новым правилам, поэтому российское топливо будет продаваться с большой скидкой. Щербаков полагает, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» вряд ли смогут завершить необходимую модернизацию НПЗ до 2020 г. Минэнерго отказалось от комментариев, также поступил «Сургутнефтегаз», «Роснефть» не ответила на письменные запросы Bloomberg.

По данным на конец сентября, Россия не производила мазута, соответствующего новым требованиям, а в двух третях производимого топлива доля серы составляла 2,5% и более. В прошлом году Россия поставляла мазут более чем в 120 стран. В Европейском нефтеторговом и судоходном хабе Роттердама контракты на поставку мазута в декабре 2019 г. стоят на $19,6 за баррель меньше, чем фьючерсы на Brent, что более чем в три раза превышает скидку в ноябре 2018 г., отмечает Bloomberg.

У российских НПЗ есть несколько вариантов сбыта высокосернистого мазута, но ни один из них не сможет полностью компенсировать доходы, потерянные на рынке судоходства, указывает агентство.

