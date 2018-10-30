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AliExpress протестировал частичную предоплату товара на российских покупателях

Китайские ритейлеры, входящие в Alibaba Group – AliExpress и Tmall, протестировали программу частичной оплаты товаров в преддверии традиционной китайской распродажи 11 ноября. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, первый взнос для покупателей составил 10% стоимости товара, а остаток можно было выплатить в течение нескольких недель. Участие в программе давало право получения товаров в приоритетном порядке.

Сначала предполагалось продавать товары по предоплате с 20 октября до 10 ноября, но из-за большой популярности услуги предложение оказалось недоступно уже 29 октября. На Tmall им успели воспользоваться до 10% покупателей, по AliExpress данные не раскрываются. В AliExpress заявили, что «очень довольны» результатами теста и рассчитывают повторить программу в ходе других крупных распродаж.

Самыми популярными товарами, приобретенными по новой системе, оказались бытовая техника и электроника. Китайские ритейлеры совместили предзаказ и «сильно урезанную рассрочку», которые многие российские компании используют уже несколько лет, пояснила представитель группы «М.Видео-Эльдорадо». «Единственное, что сделано впервые,— это то, что будут заморожены цены, и за те же самые рубли клиент сможет купить товар через какое-то время», - отмечает управляющий партнер интернет-магазина «220 Вольт» Алексей Федоров.

Китайские интернет-площадки фактически тестировали систему предпродаж и платного резервирования товара, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперимент позволил AliExpress бронировать контейнерные отправки и прогнозировать пиковую нагрузку на склады. Эксперт прогнозирует интерес к этой системе со стороны ритейла.