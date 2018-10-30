Япония анонсировала логистический эксперимент с использованием Транссиба
Логистический эксперимент с использованием Транссибирской железнодорожной магистрали и паромной линии DBS между Россией, Японией и Южной Кореей намерены провести японские власти. Об этом на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке, рассказал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси, передает «Прайм».
По словам Сатоси, правительство Японии проявляет большой интерес к логистическим маршрутам через Японское море. Эксперимент с использованием Транссиба оно планирует провести в текущем финансовом году. В апреле 2018 г. в тестовом режиме был осуществлен «заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай», рассказал он. Сатоси отметил более высокую скорость перевозки на этом маршруте в сравнении с использованием порта Далянь, но и указал на выявление требующих решения задач.
Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном по воздуху или по морю, отмечает «РИА Новости». По данным японского министерства транспорта, сроки морской транспортировки в среднем составляют 53–62 дня.