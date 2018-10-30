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ОСК намерена взыскать с «Роснефти» ущерб за повреждение «Адмирала Кузнецова»

Объединенная судостроительная компания (ОСК) намерена взыскать с «Роснефти» ущерб, нанесенный авианосцу «Адмирал Кузнецов» при аварии плавучего дока. Об этом сегодня заявил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов. «Нам придется это сделать [подать в суд]. Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был, поэтому нам придется на те работы, которые нам нужны, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию штатно», – цитирует ТАСС слова Рахманова.

В ночь на 30 октября при выводе находящегося в ремонте «Кузнецова» из плавучего дока ПД-50, принадлежащего 82-му судоремонтному заводу (СРЗ) в Мурманске, док был затоплен в нештатном режиме (с перекосом), что повлекло падение тяжелого крана на палубу «Кузнецова». Корабль получил повреждения полетной палубы.

Согласно раскрытию информации, с марта 2018 г. 99,99% акций завода в Мурманске принадлежит «РН-активу» – дочерней структуре «Роснефти». Компания намерена использовать завод для строительства бетонных оснований под буровые платформы, способные работать в Арктике.

«Не стоит делать поспешные выводы о причинах и глубине нанесенного ущерба. Необходимо дождаться результатов работы межведомственной комиссии по определению причин произошедшего», – сказал «Ведомостям» представитель судостроительного завода. Источник, знакомый с ходом расследования инцидента, заявил, что представители «Роснефти» уже вылетели на 82-й СРЗ.

Рахманов отметил, что самим срокам ремонта «Кузнецова» ничто не угрожает: нанесенный кораблю ущерб хотя и объемный, но не дорогостоящий. «70 т упало на палубу. Падение 70-тонной конструкции оставило дырку 4 на 5 м. Но это структурная конструкция корабля, которая ремонтируется легко и быстро, т. е. у нас нет ощущения, что ущерб нанесен палубным конструкциям сколь-либо существенный», – заметил руководитель ОСК.

«Иск будет на такую сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока», – уточнил Рахманов.

По последним данным, при аварии пострадали четыре человека, один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один человек числится пропавшим без вести. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.