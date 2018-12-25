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Gloria Jeans возглавила бывшая гендиректор Victoria's Secret

Генеральным директором Gloria Jeans стала бывший гендиректор Victoria's Secret Шэрен Терни, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратила ростовская газета «Город N». Основатель Gloria Jeans Владимир Мельников и Терни подтвердили изданию это назначение.

Gloria Jeans – это российская сеть одежды, в которую входит около 600 магазинов в России, на Украине, в Грузии, Белоруссии. Она была основана в Ростове-на-Дону. Состояние Мельникова Forbes оценивает в $700 млн. До Терни именно он был гендиректором Gloria Jeans.

Терни проработала в Victoria's Secret почти 16 лет, из которых девять лет она была гендиректором. Благодаря ее работе значительно выросли продажи и прибыль компании, говорилось в сообщении L Brands (в нее входит Victoria’s Secret). Терни решила сосредоточиться на своей семье и жизни вне работы, писал Business Insider. Как отмечает издание, объявление о ее уходе вызвало падение котировок L Brands.

О том, что в совет директоров Gloria Jeans вошла Терни, рассказывал Мельников «Ведомостям» в 2017 г. «Мы ее на коленях убедили, чтобы она пришла к нам. Мы надеемся на ее помощь и видение», – говорил он.