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На объектах «Уралкалия» ужесточили меры безопасности после ЧП в Соликамске

На объектах «Уралкалия» ужесточили меры безопасности после гибели девяти сотрудников подрядной строительной организации в шахте в Соликамске, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства территориальной безопасности региона Елены Дубининой.

«По результатам расследования Ростехнадзора будут направлены соответствующие указания всем руководителям опасных производственных объектов», — отметила она.

В понедельник, 24 декабря, бывший замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова и губернатор Пермского края Максим Решетников договорились об усилении контроля за строящимися и реконструируемыми объектами, такими как шахта «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Ранее Ростехнадзор заявил, что спасательные работы на шахте были проведены без нареканий.

В субботу, 22 декабря, в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошел пожар. Его тушение длилось более суток. При пожаре погибли девять рабочих, которые были заблокированы в зоне задымления на глубине около 360 м. Все они были сотрудниками подрядной организации — федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 30». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих. В качестве подозреваемых ранее были задержаны четверо сотрудников подрядной организации.

При пожаре в шахте «Уралкалия» погибли девять человек