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Авен объяснил свое отсутствие на встрече Путина с бизнесом

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен сообщил, что не смог присутствовать на традиционной предновогодней встрече президента Владимира Путина с предпринимателями из-за отъезда. «Я просто не в Москве, я очень далеко нахожусь от Москвы. Никакой специальной причины нет», — сказал Авен ТАСС. В прошлом году Авен присутствовал на встрече Путина с бизнесменами.

Еще один предприниматель, которого в этом году нет на встрече с президентом, — сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож. По словам источника ТАСС, Волож был приглашен в Кремль, но не смог прийти, поскольку находится в отъезде. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать агентству информацию об отсутствии Воложа на встрече с Путиным.

В этом году на встречу с Путиным пришли 59 бизнесменов и руководителей деловых ассоциаций, следует из схемы рассадки гостей в Екатерининском зале Кремля. На сегодняшнюю встречу помимо Авена и Воложа не заявлены гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Все они были на встрече в прошлом году. Бывшего председателя ВЭБа Сергея Горькова сменил действующий руководитель госкорпорации Игорь Шувалов.

Среди тех, кто отсутствовал на встрече с президентом в декабре 2017 г., но пришел в этот раз, — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и другие.

Кто из миллиардеров пришел на встречу с Путиным