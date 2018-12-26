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Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже вечером 26 декабря выросла на 4%. В 19.15 мск стоимость барреля Brent составляла $52,6. Нефть марки WTI подорожала на 5,3% до $44,9 за баррель.

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель. Нефть WTI впервые с лета прошлого года преодолела отметку в $43, подешевев более чем на 7%.

Негативное влияние на нефтяные цены в последние дни оказывало решение Федеральной резервной системы США повысить базовую ставку, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сообщил, что «Роснефть» в консервативный прогноз на следующий год заложила цену на нефть на уровне $50-53 за баррель. Каковы оптимистический или базовый сценарий, он не сказал.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет $60 за баррель. Он уверен, что нынешние низкие цены на нефть скорректируются в следующем году.