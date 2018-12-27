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У одного из крупнейших аэропортов Лондона сменится основной акционер

Французская инфраструктурная группа Vinci покупает долю в 50,01% в одном из крупнейших лондонский аэропортов — «Гатвик», сообщается в пресс-релизе Vinci. Сумма сделки оценивается в 2,9 млн фунтов (около $3,6 млн).

Как пишет Financial Times, после сделки у фонда Global Infrastructure Partners остался 21% аэропорта, у правительственного фонда Объединенных Арабских Эмиратов Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) — 7,9%, у калифорнийского пенсионного фонда — крупнейшего в США — 6,4%, у Национального пенсионного фонда Южной Кореи — 6%, у суверенного австралийского фонда Future Fund — 8,6%.

Исполнительный директор «Гатвика» Стюарт Вингейт останется на этом посту. Договоренность он назвал «хорошей новостью», поскольку она «означает и преемственность, и дальнейшие инвестиции в улучшение сервиса для наших пассажиров». Сделка, как ожидается, будет закрыта к середине 2019 г.

«Гатвик» — второй крупнейший аэропорт Лондона после «Хитроу». В 2017 г. он перевез 46 млн пассажиров. Vinci в конце марта 2018 г. отчиталась о прибыли в 764 млн фунтов (почти миллиард долларов).