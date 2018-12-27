Бизнес

Новости

Гендиректора «Газпром нефти» выдвинули на пост президента РФС

Гендиректора «Газпром нефти» и председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова выдвинули на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает «Интерфакс» и РИА Новости. Его кандидатуру поддержали Федерация футбола Пермского края и Федерация футбола Татарстана, уточняют агентства.

Дюков стал кандидатом на пост руководителя РФС от Федерации футбола Татарстана как член РФС, отметил представитель пресс-службы футбольной федерации в беседе с «РИА Новости».

Прежний руководитель РФС и вице-премьер Виталий Мутко объявил о своем уходе с этого поста 19 декабря. Он занимал этот пост с сентября 2015 г. В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В том же месяце Мутко приостановил свою работу на должности, а в мае этого года говорил, что может через три-четыре месяца окончательно уйти с поста.

Исполняющим обязанности президента футбольного союза после ухода Мутко был назначен глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. Прядкин говорил, что не будет принимать участие в выборах руководителя организации. Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 г.

10 ярких цитат Виталия Мутко