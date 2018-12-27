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FT сообщила о дефиците овсяного молока в мире из-за роста спроса

Быстрый рост спроса на растительные заменители коровьего молока привел к возникновению дефицита овсяного молока по всему миру, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей рынка.

Например, о быстром росте спроса изданию рассказал топ-менеджер шведского производителя овсяного молока Oatly Ишен Паран. Компания в связи с ростом спроса была вынуждена отложить дальнейшие планы международной экспансии и сосредоточиться на уже существующих рынках — США и Великобритании. Oatly ожидает, что по итогам года ее оборот вырастет на 60%.

В США розничные продажи овсяного молока за 52 недели, завершившиеся в начале августа, выросли на 50%, свидетельствуют данные Nielsen. При этом спрос на растительное молоко в целом вырос на 9%, а на миндальное — на 11%. В то же время мировые розничные продажи коровьего молока (без учета сухого молока) снижаются на протяжении последних шести лет.

Рост спроса на растительные заменители молока заставил некоторые крупные компании задуматься о производстве такого рода продукции, отмечает FT. Например, PepsiCo в следующем году предложит американским потребителям несколько вариантов овсяного молока в рамках принадлежащего ей бренда Quaker Oats.

При этом самую большую долю рынка растительных заменителей коровьего молока занимает миндальное молоко, подсчитала компания Mintel. На втором месте — соевое молоко, на третьем — кокосовое.