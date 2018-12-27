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«Красное & белое» заявило об отсутствии задолженности перед бюджетом

Задолженности перед бюджетом у алкогольной сети «Красное & белое» нет. Об этом заявила пресс-служба компании, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей неизвестно о каких-либо претензиях со стороны налоговой службы.

Накануне утром в головном офисе сети и на всех складах в Челябинске начались обыски. Их проводили Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН. По данным представителя компании, силовики объяснили следственные действия подозрениями в обороте контрафакта и неуплате налогов. Источник «Ведомостей» связывал обыски с уголовным делом о неуплате налогов, которое ведет СКР.

О завершении обысков сеть «Красное & белое» сообщила только утром 27 декабря. Она отметила, что в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар. По итогам обысков информация о хранении и продаже контрафактного алкоголя не подтвердилась, подчеркнула компания.