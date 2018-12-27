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Председатель РУСАДА предупредил Путина о риске спортивной изоляции России

Российский спорт может оказаться в изоляции, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получит до конца года базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 г. Эти базы хранятся в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил в письме президенту Владимиру Путину. Письмо опубликовано на сайте агентства.

По его словам, Россия находится «у края пропасти», отказываясь передавать базы WADA. Ганус попросил Путина «защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов». Он добавил, что отказ в передаче базы данных приводит к спекуляциям, мешающим развитию российского спорта.

Исполком WADA в сентябре проголосовал за восстановление РУСАДА в правах. Он вернул соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Если условия не будут выполнены, РУСАДА уже в середине января лишится статуса соответствия, а отечественным спортсменам могут запретить выступать за рубежом. Сама Россия также может лишиться возможности проводить у себя международные соревнования.

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