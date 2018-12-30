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Строителям метро в Петербурге выплатили долги по зарплате

Правительство Санкт-Петербурга совместно с городским управлением Федеральной службы судебных приставов и прокуратурой организовали мероприятия по выплате заработной платы сотрудникам «Метростроя» и его субподрядных организаций. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга. В субботу, 29 декабря, компании были перечислены 524 млн руб., из них 245 млн зачислили на банковские карточки работников, говорится в сообщении.

Кроме того, была погашена задолженность перед сотрудниками СМУ-13 на общую сумму 55 млн руб. «В итоге, на сегодняшний день полностью погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками и субподрядчиками ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении администрации.

В среду, 26 декабря, около 30 рабочих подрядчика «Метростроя» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Компания сообщила, что не может погасить задолженность, потому что ожидает оплаты работ на 1 млрд руб., которые сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Комитет в ответ сообщил, что принял у «Метростроя» работы на сумму более 750 млн руб., так что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть.