Недвижимость

Новости

В Петербурге строители метро объявили забастовку на строящейся станции

Около 30 рабочих подрядчика ОАО «Метрострой» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку, сообщила пресс-служба компании. Строители требуют, чтобы им выплатили долги по зарплате.

На данный момент ЗАО «СМУ-11 Метрострой» ведет с работниками переговоры, добавила пресс-служба «Метростроя». Компания сообщила, что сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на 1 млрд руб. и ожидает их оплаты. «Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам», – заверила пресс-служба.

В комитете петербургской интернет-газете «Фонтанка» сообщили, что приняли у «Метростроя» работы на сумму более 750 млн руб., так что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть. По словам представителя комитета, «вопрос только в том, когда «Метрострой» сможет перечислить эти деньги рабочим».