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В «Шереметьево» задержали незаконно попавшего на борт самолета мужчину

В московском аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, который в обход всех кордонов безопасности незаконно проник на борт самолета «Аэрофлота», готовящегося к вылету в Брюссель. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердили ТАСС представители аэропорта и авиакомпании.

«После проникновения неизвестного мужчины на борт воздушного судна были вызваны сотрудники службы авиационной безопасности, которые сразу же сняли с борта мужчину и передали представителям пограничной службы», — рассказал собеседник ТАСС в «Аэрофлоте». В аэропорту после инцидента проводится проверка.

По данным «Интерфакса», мужчина проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота». На борт неизвестный поднялся по лестнице для технического персонала.

О мотивах нарушителя пока ничего не сообщается. Рейс из «Шереметьево» в Брюссель из-за инцидента задержался на 20 минут, свидетельствуют данные онлайн-табло.

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