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СКР начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы в Москве

Следователи начали доследственную проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Речь идет о Boeing-737 чешской авиакомпании Smartwings. Самолет, на борту которого находились 40 человек, в воскресенье выкатился за пределы полосы при взлете. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По версии следствия, причинами выкатывания самолета могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы.

После инцидента одна из полос в «Шереметьево» была временно закрыта, что привело к задержкам рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 19.42 мск, в аэропорту задерживались 43 рейса.

Smartwings – крупнейшая чешская авиакомпания, сообщается на ее сайте. Перевозчик осуществляет регулярные рейсы по Европе и Ближнему Востоку. Smartwings является наиболее известной среди чешских бюджетных авиакомпаний.