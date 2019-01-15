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Демократы в Конгрессе США призывают сохранить санкции против UC Rusal и En+

Сегодня в сенате США пройдет голосование по резолюции, блокирующей снятие санкций с активов российского миллиардера Олега Дерипаски – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Накануне лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал республиканцев отказаться от поддержки решения администрации США об отмене ограничений в отношении этих компаний, передает Reuters.

«Сейчас не время отказываться от источника воздействия на российское правительство», — заявил Шумер. Лидер демократов в сенате отметил, что расследование о российском вмешательстве в выборы-2016 еще не завершено, а из документов следует, что Дерипаска имел связи с экс-главой предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Минфин США объявил о решении отменить санкции против активов Дерипаски 20 декабря. Оно не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял глава ведомства Стивен Мнучин. Санкции в отношении самого Дерипаски сохраняются.

Для принятия резолюции необходимо получить большинство как в Палате представителей, которую контролируют демократы, так и в сенате, где большинство у республиканцев. Шансы на блокирование решения администрации США о снятии санкций невелики.

EN + и UC Rusal не обвиняются ни в чем, кроме как в связи с Дерипаской, отмечается в редакционной статье The Wall Street Journal , критикующей инициативу Шумера. Российский предприниматель отказался от контроля в этих компаниях, выполнив таким образом условия Минфина США для снятия с них санкций. Если Шумеру удастся заблокировать сделку с казначейством, остальные организации, находящиеся под санкциями США, извлекут из того урок. Другими возможными негативными последствиями настойчивости демократов могут стать национализация производителя алюминия или заключение сделки с Китаем на его покупку, отмечает издание.