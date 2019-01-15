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Саид Гуцериев стал инвестором криптоплатформы в Белоруссии

Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета директоров группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву, запустила платформу для торговли и инвестиций криптовалютами в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении платформы – currency.com.

Еще одним инвестором проекта стала компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. Инвестиции бизнесменов в проект составили суммарно около $10 млн, рассказали РБК два источника, знакомых с реализацией проекта. Какая доля инвестиций принадлежит каждой компании и условия сделки, не раскрывается. По словам представителей биржи по итогам 2019 г. они рассчитывают получить выручку в $70 млн. Они планируют зарабатывать на биржевых комиссиях, которые составят от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции, уточняет издание.

Платформа позволяет «торговать и инвестировать в традиционные финансовые инструменты, используя криптовалюты», указывается в релизе. Проводить сделки на ней смогут клиенты как из Белоруссии, так и из других государств, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

В декабре 2017 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Проект нацелен на развитие в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику IT-бизнеса. Документ вступил в силу в конце марта 2018 г.