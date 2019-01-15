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«Аэрофлот» назвал иск американцев на $3,6 млн попыткой давления

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров назвал исковые требования граждан США о взыскании $3,6 млн с перевозчика и характер обвинений давлением на компанию. По его словам, сейчас «Аэрофлот» изучает исковые требования пассажиров, по указанным обстоятельствам проводится проверка. «Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны», — заявил Александров «Ведомостям».

По мнению топ-менеджера, истцы привлекают внимание к ситуации, в том числе внимание СМИ с целью заключения в будущем мирового соглашения на выгодных для себя условиях. «Мы всегда защищали и будем далее защищать доброе имя Аэрофлота от таких нападок», — сказал Александров.

Ранее Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству. Бандурины должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по код-шеринговому соглашению с Finnair, которая выступает соответчиком по иску) и далее рейсом Finnair в Чикаго. Истцы в иске утверждают, что они прибыли в терминал D «Шереметьево» за два часа до вылета, однако «им не разрешали сдать багаж вплоть до 50 минут до вылета» (по какой причине, они не пояснили в иске). Сдав багаж, пройдя контроль безопасности и таможню, они добрались до выхода на посадку за 18 — 19 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, из-за этого они не попали и на стыковочный рейс до Чикаго. В итоге Бандурины улетели только через сутки, купив новые билеты. По их мнению, «Аэрофлот» не проявил о них никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, отмечается в иске.