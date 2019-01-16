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McDonald's лишился эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Корпорация McDonald's утратила эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в ЕС в результате тяжбы с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac's. Такое решение вынесло Управление по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), базирующееся в Испании, сообщает The Telegraph.

Владеющая примерно сотней ресторанов в Ирландии сеть Supermac's начала судиться с McDonald's с 2015 г., когда она запланировала расширение в Великобритании и других странах ЕС. McDonald's оспорил подачу Supermac's заявки на товарный знак в масштабах ЕС, поскольку ее название слишком похоже на название легендарного американского бургера. Издание напоминает, что «Супермак» — это прозвище Джо Макдонаха, президента Гэльской атлетической федерации, под эгидой которой в Ирландии проводится чемпионат по гэльскому футболу.

В апреле 2017 г. Supermac's обратилась в EUIPO с требованием лишить американскую корпорацию прав на товарный знак Big Mac. «Когда мы вступили в эту битву, мы знали, что это был сценарий «Давид против Голиафа», но только потому, что у McDonald's глубокие карманы, а мы относительно малы. Но это не значит, что мы не собираемся сражаться за свой угол», — заявил владелец Supermac's Пэт МакДонах Irish Times. Ирландская компания обвинила McDonald's в издевательстве над товарными знаками и в «регистрации торговых марок, которые просто хранятся в сундуке войны» для подавления потенциальных конкурентов. Таким образом, ирландцы поставили под сомнение «подлинное использование» американцами торговой марки Big Mac в соответствии с законодательством ЕС.

Регулятор занял сторону Supermac's. Решение ведомства означает, что компания сможет развивать свой бизнес в ЕС. По действующим законам, право на использование названия Big Mac теперь будет доступно для всех компаний, в том числе и McDonald's, отмечает Reuters.

McDonald's уже заявил о намерении оспорить решение регулятора, сообщает CNBC. «Мы разочарованы решением EUIPO и считаем, что ведомство не приняло во внимание существенные доказательства», касающиеся использования марки Big Mac по всей Европе, приводит телеканал заявление американской компании.