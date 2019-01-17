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Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Предприниматель требует взыскать с политика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Исковое заявление подано в Тверской суд Москвы.

Как пояснил представитель миллиардера, причиной для иска послужило заявление Зюганова на заседании Госдумы 9 января, в котором политик назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

Заявление Зюганова о бизнесе миллиардера приводится на сайте КПРФ: «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности».

Представитель Дерипаски напомнил, что компания UC Rusal была основан в 2000 г. в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий. «Ее основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных», — подчеркивается в комментарии представителя.

Зюганов, комментируя информацию об иске, заявил РБК, что не боится судов: «Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся».

Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.