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«Роснефть» назвала срок выхода бывшей Essar на индийский рынок

Совет директоров Nayara Energy Limited (бывшая Essar), владельцем 49,13% которой является НК «Роснефть», одобрил первый этап развития НПЗ компании в городе Вадинар. Он предполагает выход c товарной продукцией на индийский нефтехимический рынок после 2022 г., следует из сообщения «Роснефти».

«Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 000 т полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 г.», — говорится в сообщении.

Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит $850 млн, финансирование — за счет собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. Окончательное решение о реализации проекта будет принято в 2019 г.

«Роснефть» купила 49,13% Essar Oil Limited у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний за $3,9 млрд. Тем самым «Роснефть» приобрела долю в крупном (20 млн т в год) высокотехнологичном НПЗ, создав платформу для развития международного трейдинга с выходом на «высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии», писала компания.