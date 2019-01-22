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Политика
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Япония вложит более 1 млрд рублей в хранилище радиоактивных отходов в Приморье

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Япония направит более 1,1 млрд руб. на создание центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который строят в Приморье. Об этом заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко, его слова приводятся на сайте приморского Заксобрания.

Деньги пойдут на покупку оборудования. Директор ДальРАО добавил, что соглашение не предусматривает ввоза и переработку в России радиоактивных отходов из Японии, поскольку это запрещает российское законодательство. Речь идет о ядерных отходах уже накопленных в Приморье.

Центр сотрудничает с Токио в рамках международных соглашений. «В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия "холодной войны", — отметил он.

Сиденко уточнил, что японская сторона финансирует обеспечение радиационной безопасности в регионе поскольку Токио опасается «последствий аварий подобной Фукусиме». «Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов», — подчеркнул Сиденко. 

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 г. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.

Бизнес
Новости

NYT назвала возможную выгоду для Дерипаски от сокращении доли в En+

Ведомости
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Договоренности Олега Дерипаски с властями США об отказе от владения пакетами акций энерго-металлургической группы En+ могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ, утвержденный минфином СШАПриведенная в нем информация «вызывает вопросы относительно того, в какой степени сделка ставит Дерипаску в невыгодное положение», пишет газета. 

В документе содержатся детали соглашения между Вашингтоном и Дерипаской о снятии санкций с его компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Из указанных материалов следует, что согласие передать часть акций банку ВТБ позволит российскому предпринимателю «списать долги потенциально на сотни миллионов долларов», пишет газета. Кроме того, соглашение сохранит за «союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».

Новые данные могут дать критикам аргументы в пользу того, что администрация президента США Дональда Трампа либо сознательно позволила Дерипаске «легко отделаться, либо ее переиграли в ходе лоббистской и юридической кампании, профинансированной его (Дерипаски) компаниями», говорится в статье. NYT указывает, что лица из окружения миллиардера «в частном порядке выражали удовлетворение» в связи с этими договоренностями.

Как утверждает издание, долю в En+ в 3,22% получит благотворительный фонд «Вольное дело», созданный российским бизнесменом. Долю в 10,55% получит швейцарская компания Glencore, еще около 14% акций En+ — ВТБ (таким образом, общая доля банка в компании достигнет около 24%). Доля, которую получит банк, оценивается в $800 млн, он также сможет получать дивиденды от акций, пишет газета. Дерипаску, в свою очередь, якобы освободят от выплаты долга ВТБ. По версии NYT, по условиям сделки около 57% акций в En+ будут под контролем Дерипаски, его бывшей супруги Полины Дерипаски, ее отца Валентина Юмашева, а также связанных с ними различных структур.

Американский минфин в середине декабря объявил о готовности снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».

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Бизнес
Новости

«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне

Ведомости
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Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать безнадежные к взысканию долги населения Чечни, однако сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в решении суда, заявил заместитель гендиректора по реализации газа компании Рустам Амерханов, передает ТАСС. Он предположил, что появление суммы в 9 млрд руб. — результат «информационного вброса».

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться», — уточнил он. По словам Амерханова, сумма не называлась. «Формулировка в решении суда: обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — пояснил собеседник агентства.

Ранее районный суд по иску прокуратуры Чечни обязал газовиков списать долги населения республики за газ как безнадежные к взысканию. Сумма в 9 млрд руб. содержалась в официальном релизе на сайте прокуратуры Чечни, размещенном 16 января. Позже оно было отредактировано. В последней версии материала сумма долга не указывается. При этом в кэше сохранилась прежняя публикация с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.».

Комментируя ситуацию в Чечне, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома». Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров, в свою очередь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание долгов жителей республики за газ историей и спецификой региона. По его словам, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

Политика
Новости

СКР возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на судах в Керченском проливе

Ведомости
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По факту гибели людей в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в районе Керченского пролива возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета.

По версии следствия, около 18.00 по московскому времени в 16 милях от побережья произошло возгорание двух торговых судов – «Канди» и «Маэстро».

Как сообщил Росморречфлот, погибли не менее 11 человек, еще 12 удалось спасти. По предварительным данным агентства, оба судна были на якорной стоянке в нейтральных водах. На одном из них произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

Всего на судах находился 31 человек. На первом – 17 человек, из которых девять граждан Турции и восемь граждан Индии. На втором – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за выкатившегося самолета

Ведомости
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«Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание рейсов из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы московского аэропорта «Шереметьево». Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сейчас компания проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter, отмечает «Аэрофлот». Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с законодательством и стандартам «Аэрофлота», говорится в сообщении. К 20:28 мск в «Шереметьево» задержан 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Ранее в понедельник пассажирский Boeing 737 «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево». На борту находились 85 человек, из них никто не пострадал, сообщал аэропорт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Керченском проливе горят два судна

Ведомости
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По уточненным данным, в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них произошел взрыв, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. «Предположительно произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», – сказал собеседник агентства.

По данным Росморречфлота, на судах «Канди» и «Маэстро» 17 и 14 человек, некоторые из моряков спрыгнули за борт. По состоянию на 19.20 мск из воды подняли тело одного погибшего, трое спасены, сообщило ведомство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что с судов эвакуировались все моряки. «На место уже прибыли семь спасательных судов, еще несколько находятся в пути. Людей поднимают из воды», – сказал источник агентства. По его информации, все члены экипажей – 31 человек – живы.

По данным «Керчь.ФМ», огнем охвачена почти вся надводная часть одного из судов, стоящего на входе в Керченский пролив в нейтральных водах. «По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно «Маэстро», – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна», – говорится в сообщении. По информации ресурса, в спасении участвует приписанное к порту Новороссийска большое спасательное судно «Спасатель Демидов».

По информации сайта Marine Traffic, газовоз «Маэстро» валовой вместимостью 4000 т построен в 1990 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Boeing выкатился за пределы полосы в «Шереметьево»

Ведомости
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Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Это Boeing 737 «Аэрофлота», который прилетел из Астаны, уточняет «Шереметьево».

После приземления в «Шереметьево» воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при рулении, отметили в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал, самолет не получил повреждений, уточняет «Интерфакс». Службы аэропорта в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по высадке пассажиров, буксировке воздушного судна и ликвидации последствий выката с целью минимизации сложностей и задержек для рейсов, говорится в сообщении «Шереметьево». Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки.

На момент публикации материала в 19.35 мск в «Шереметьево» всего задержано 12 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В январе Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы полосы при взлете. На борту находились 40 человек, никто не пострадал. После этого Следственный комитет России начал доследственную проверку. По версии следствия, причинами выкатывания самолета могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Бизнес
Новости

«Роснефть» назвала срок выхода бывшей Essar на индийский рынок

Ведомости
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Совет директоров Nayara Energy Limited (бывшая Essar), владельцем 49,13% которой является НК «Роснефть», одобрил первый этап развития НПЗ компании в городе Вадинар. Он предполагает выход c товарной продукцией на индийский нефтехимический рынок после 2022 г., следует из сообщения «Роснефти».

«Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 000 т полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 г.», — говорится в сообщении.

Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит $850 млн, финансирование — за счет собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. Окончательное решение о реализации проекта будет принято в 2019 г.

«Роснефть» купила 49,13% Essar Oil Limited у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний за $3,9 млрд. Тем самым «Роснефть» приобрела долю в крупном (20 млн т в год) высокотехнологичном НПЗ, создав платформу для развития международного трейдинга с выходом на «высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии», писала компания.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google оштрафован во Франции на 50 млн евро

Ведомости
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Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) Франции оштрафовала интернет-компанию Google на 50 млн евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование их личных данных. Сегодня об этом сообщил сайт регулятора.

«Надзорный орган назначает компании Google штраф в размере 50 млн евро. Это первый раз, когда CNIL использует новый максимально допустимый уровень наказания по новому Генеральному регламенту о защите персональных данных ЕС (GDPR)», – говорится в решении.

CNIL нашел у Google два типа нарушений. Во-первых, это недостаточная доступность – как смысловая, так и физическая – информации о деталях использования персональных данных. В ряде случаев ее можно получить только после 5–6 действий на сайтах Google, пишет регулятор. Во-вторых, неправильное получение этого согласия: оно не является ни достаточно информированным, ни достаточно точным, ни достаточно однозначным.

Регулятор указывает, что пользователь обязан дать свое полное согласие на обработку персональных данных Google еще до того, как получит возможность настроить персонализацию рекламы. Таким образом, компания нарушает положения GDPR, который требует конкретного согласия в каждом случае.

«Несмотря на меры, принятые Google (документация и инструменты конфигурации), нарушения лишают пользователей ключевых гарантий, связанных с обработкой личных данных», – пишет регулятор. Максимальный размер штрафа он обосновывает, в частности, тем, что нарушения продолжаются до сих пор.

В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на рекордную сумму 4,34 млрд евро ($5,06 млрд) за злоупотребление доминирующим положением, Google оспаривает это решение. ЕК сочла, что Google использовал мобильную ОС Android как средство закрепления доминирования своей поисковой системы.

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Бизнес
Новости

Правительство Санкт-Петербурга расторгнет контракты с «Метростроем»

Ведомости
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Правительство Санкт-Петербурга объявило о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». По информации «Фонтанки», у компании было четыре действующих договора, среди которых зеленая, фиолетовая, коричневая и оранжевая ветки.

Петербургский «Метрострой» занимается строительством метрополитена в городе, а также был генподрядчиком «Зенит-арены». Кроме того, компания участвовала в строительстве тоннеля под Сайменским каналом и второй сцены Мариинского театра.

«У Санкт-Петербурга большие планы по развитию линий метрополитена, что коррелируется с лимитами выделяемых средств, с которыми, к сожалению, ОАО «Метрострой» не справляется», – говорится в сообщении Смольного. Причиной расторжения контракта петербургские власти называют грубое неисполнение условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. Это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, к социальной напряженности среди рабочих, говорится в сообщении. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить «Метрострою» дополнительные банковские гарантии и кредиты, отмечается там же. При этом петербургские власти отмечают, что решение было сложным и болезненным.

Сложности у подрядчика начались уже при строительстве участка Невско-Василеостровской линии метро (зеленая), указывает Смольный: из-за невыполнения обязательств со стороны «Метростроя» объект был введен в эксплуатацию с задержкой в 3,5 месяца, а акт ввода участка по данной ветке метро был получен только благодаря личному вмешательству руководства города. «Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации», – говорится в сообщении.

Данные действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал все для того, чтобы завести ситуацию в тупик, говорится в сообщении «Метростроя». Как утверждает компания, заказчик намеренно затягивал оплату выполненных работ, не предоставлял площадки под строительство и проектно-сметную документацию. «Метрострой» указывает на субъективную позицию Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга, которые преследуют цель, как считает компания, переложить ответственность на генподрядчика.

В конце декабря 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали, чтобы им выплатили долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». Тогда в компании рассказывали, что уже полностью обеспечено требование налоговой с помощью недвижимости.

Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

Политика
Новости

РАН приостановила присвоение звания почетного профессора патриарху Кириллу

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Президиум Российской академии наук (РАН) не будет 22 января голосовать по вопросу присвоения звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщил вице-президент РАН Юрий Балега, передает «Интерфакс».

По его словам, положение о присвоении звания почетного профессора было принято 20 лет назад и у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. 22 января президиум обсудит «необходимость актуализации этого положения», отметил Балега. «Если будет принято такое решение [что положение надо актуализировать], то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения», – подчеркнул вице-президент академии.

Как пишет «Интерфакс», 22 января президиум РАН будет обсуждать само понятие «почетный профессор». Вопрос о номинантах перенесен на последующие заседания.

В пятницу, 18 января, руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова сообщила, что патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоены звания почетного профессора. Она отметила, что патриарх – «большой популяризатор науки». «Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – добавила она.

Церемония присвоения званий пройдет 22 января в ходе очередного заседания президиума академии, рассказала тогда Попова. Однако позже в тот же день она заявила, что звания будут вручены «в другой раз», а 22 января академик Юрий Балега выступит с официальным сообщением о присвоении патриарху и Матвиенко званий, после чего президиум РАН будет голосовать по этому вопросу. «Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума», – подчеркнула Попова.

Политика
Новости

Ряд депутатов и сенаторов отказались от пенсионных надбавок

Ведомости
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Депутаты от «Единой России» и члены Совета Федерации начали подавать заявления в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Среди направивших такое заявление в сообщении перечислены секретарь генсовета партии и вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, первый зампред комитета Совфеда Игорь Каграманян и первый зампред комитета по экономической политике Вячеслав Тимченко, зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Терентьев, первый замсекретаря генсовета Ольга Баталина и замсекретаря Евгений Ревенко, зампред комитета Госдумы по экологии Сергей Боярский, а также депутаты Алена Аршинова и Сергей Тен.

Ранее отказаться от депутатской пенсионной надбавки обещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что депутаты, работавшие до избрания в Госдуму на госслужбе, скорее всего, не будут выбирать депутатскую надбавку. «Надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы либо с военной службы», – объяснил он. Председатель Госдумы отметил, что иные соображения будут у тех, кто пришел в Госдуму из бизнеса. «У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям», – заключил политик.

Инициатором поправок, позволяющих парламентариям отказаться от повышенных пенсий, был Турчак. Он выступил с такой инициативой при обсуждении ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. После отказа от надбавок это решение нельзя будет пересмотреть.

Летом Госдума опубликовала информацию о размере депутатских пенсий. Тем, кто работает в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается пенсия в 46 626 руб., а если депутатский стаж превышает 10 лет, то 63 581 руб. Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров в России после индексации на 7,05% с 1 января 2019 г. – 15 430 руб.

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