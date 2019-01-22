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Япония вложит более 1 млрд рублей в хранилище радиоактивных отходов в Приморье

Япония направит более 1,1 млрд руб. на создание центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, который строят в Приморье. Об этом заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко, его слова приводятся на сайте приморского Заксобрания.

Деньги пойдут на покупку оборудования. Директор ДальРАО добавил, что соглашение не предусматривает ввоза и переработку в России радиоактивных отходов из Японии, поскольку это запрещает российское законодательство. Речь идет о ядерных отходах уже накопленных в Приморье.

Центр сотрудничает с Токио в рамках международных соглашений. «В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия "холодной войны", — отметил он.

Сиденко уточнил, что японская сторона финансирует обеспечение радиационной безопасности в регионе поскольку Токио опасается «последствий аварий подобной Фукусиме». «Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов», — подчеркнул Сиденко.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 г. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.