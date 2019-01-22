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Прокуратура не нашла оснований для блокировки Ozon.ru из-за торговли лекарствами

Столичная прокуратура не обнаружила оснований для блокировки сайта Ozon.ru, который с октября прошлого года продает лекарства дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа надзорного ведомства на обращение Союза профессиональных фармацевтических организаций, включающего такие аптечные сети как «Ригла», «Неофарм» и «Эркафарм». Представители сетей указывали на действующий в России законодательный запрет на продажу препаратов через интернет. Аналогичное обращение было направлено и в Роскомнадзор.

Прокуратура пересказала объяснения, данные ей в Ozon.ru. Отпуск препаратов ООО «Интернет решения», управляющее Ozon.ru, осуществляет через аптечный пункт в Москве на основании полученной в сентябре 2018 г. лицензии. Информация о препаратах представлена на сайте в разделе «Лекарственные средства». Их доставка происходит из этого аптечного пункта курьером на основании договора между клиентом и ООО «Вестовой», которое от имени заказчика знакомится с товаром, покупает его и передает покупателю.

Представитель Ozon.ru Мария Заикина рассказала, что в конце 2018 г. компания получила несколько запросов, в том числе и от прокуратуры, о механике тестирования доставки лекарств. После представленных разъяснений дополнительных вопросов у надзорного ведомств не возникло.

Роскомнадзор в ответе сетевикам перечислил основания для внесудебного ограничения доступа к информации в интернете. В их числе есть, например, дистанционная торговля алкоголем, но не онлайн-продажи лекарств. Ведомство перенаправило запрос в Росздравнадзор, осуществляющий контроль в сфере здравоохранения. В ноябре 2018 г. он выносил Ozon.ru предостережение.

Сетевики остались не довольны позицией наздора. Позиция прокуратуры и Роскомнадзора дает возможность любой компании, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, продавать лекарства в интернете по аналогичной схеме, отмечает гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.

В союзе надеются на скорейшее принятие законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, заявила его представитель Олеся Полянская. Разработанный Минздравом документ были принят в первом чтении в конце 2017 г. В течение всего 2018 г. его принятие активно лоббировала Ассоциация компаний интернет-торговли. Она писала обращения в Госдуму и вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой включить вопрос в госпрограмму «Цифровая экономика». В декабре 2018 г. председатель профильного комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов решил продолжить работу над законопроектом в январе 2019 г.