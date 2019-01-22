Бизнес

Новости

Токийский суд отказал Карлосу Гону в освобождении под залог

Суд Токио отклонил ходатайство защиты бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона об освобождении под залог, передает Reuters. Накануне Гон заявлял о готовности сдать паспорт и носить электронный браслет, а также обещал не покидать Японию. Аналогичное ходатайство суд отклонил в середине января.

Суд не пояснил свое решение, но практика показывает, что в Японии освобождение под залог без признания вины происходит крайне редко.

Гон, обвиняющийся в занижении размера своего вознаграждения и переписывании на корпорацию личных убытков, своей вины не признает. Судебное решение повышает вероятность того, Гону предстоит полгода ждать решения суда под стражей, где он находится с 19 ноября.

Карлос Гон был гендиректором альянса Renault—Nissan—Mitsubishi. В ближайшее время правление Renault должно определиться с кандидатурой его преемника.