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«Почта России» купит автомобили на 3,2 млрд рублей

«Почта России» планирует в 2019 г. закупить 2026 автомобилей на общую сумму 3,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель почтового оператора. Помимо прочего предполагается приобрести более 360 среднегрузных и большегрузных машин, а также около 800 полноприводных автомобилей, уточнил он.

В прошлом году «Почта России» массово машины не закупала. В 2017 г. приобрела около 2700 единиц автотранспорта.

Сейчас в автопарке «Почты России», по данным его представителя, 17 300 машин. Их средний возраст – семь лет. В 2019 г. будет списано около 3700 автомобилей, в итоге автопарк с учетом закупок составит более 15 600 единиц.

Основная причина того, что «Почта России» вернулась к массовым закупкам автомобилей, по его словам, не списание машин, а рост количества обрабатываемых почтовых отправлений. На протяжении последних лет объем поступающих из-за рубежа посылок растет «очень высокими темпами» – до 20% и более, говорит собеседник «Ведомостей».

В 2018 г. «Почта России» концентрировалась на обновлении парка вагонов: договорилась с «ВТБ лизингом» о поставке 107 почтово-багажных вагонов, которые выпустит их единственный российский производитель – группа «Трансмашхолдинг». Новые вагоны будут использоваться в обычных и скорых пассажирских поездах, а также в почтовом поезде Москва – Владивосток. Сделка оценивается в 3,7 млрд руб., включая лизинговые платежи в течение семи лет. Так много вагонов «Почта России» разово не покупала, пояснял ее представитель.