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Костин: ВТБ может выкупить ФК «Динамо» за «символическую сумму»

ВТБ готов за «символическую сумму» выкупить московский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщил руководитель банка Андрей Костин, передает «Интерфакс».

«Мы за символическую сумму, наверное, готовы обратно забрать – на себя или, посмотрим, может быть, на УК «Динамо», которая реализует проект [в Петровском парке по реконструкции стадиона «Динамо» и строительства коммерческой недвижимости]», – подчеркнул он.

Костин отметил, что «кто платит, тот и заказывает музыку». «На протяжении всех этих лет платили мы, а музыку заказывали не мы абсолютно», – добавил он.

По словам руководителя ВТБ, у банка «есть контакты с руководством [ФК] «Динамо» на этот счет». Вопрос о том, в каком статусе остается клуб, решится в ближайшее время, заключил он.

О том, что ВТБ может взять полный контроль над «Динамо», Костин рассказал 21 января в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. «Да, это вполне возможно», – сказал он.

ВТБ – генеральный спонсор клуба «Динамо». С апреля 2009 г. банк владел контрольным пакетом ФК, а в конце 2016 г. было объявлено о продаже контрольного пакета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» нынешнему владельцу футбольного клуба.