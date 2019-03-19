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Boeing сообщил о мерах безопасности для моделей 737 Max

Корпорация Boeing работает над тем, чтобы сделать свои самолеты еще более безопасными для полетов. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора Boeing Денниса Мюленберга, адресованном авиакомпаниям, пассажирам и авиасообществу.

«Основываясь на фактах катастрофы рейса Lion Air 610 и новых данных, которые становятся доступны после крушения рейса Ethiopian Airlines 302, мы принимаем меры для полного обеспечения безопасности 737 Max», – пишет Мюленберг. Он пообещал, что в ближайшее время корпорация выпустит обновление программного обеспечения и проведет соответствующую подготовку пилотов для 737 Max. Эти меры, по заверению Мюленберга, позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии Lion Air Flight 610.

Руководитель Boeing высказал сожаление в связи со сложностями, которые приостановка эксплуатации 737 Max создала для заказчиков и пассажиров. Он также заверил, что специалисты корпорации работают на месте авиакатастрофы в Эфиопии и участвуют в расследовании причин произошедшего.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после взлета из столицы Эфиопии. Находившиеся на его борту 157 человек погибли. Позже полеты Boeing 737 Max были приостановлены на территории США и во многих странах мира. Крушение в Эфиопии стало второй за полгода катастрофой с участием этой модели. В октябре 2018 г. Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море после вылета из Джакарты. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек.