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Акционеры «Русагро» одобрили решение разместить до 6,5 млн акций в форме GDR

Акционеры группы «Русагро» на внеочередном собрании 15 марта одобрили решение разместить до 6,5 млн акций в форме GDR, говорится в материалах компании. Точное количество размещаемых бумаг и их стоимость будут определены в ходе создания книги заявок, но известно, что она будет ниже номинальной стоимости 0,01 евро каждая.

О том, что «Русагро» планирует провести SPO в 2019 или 2020 г. в ноябре 2018 г. говорил гендиректор компании Максим Басов. По его словам, размещение необходимо для привлечения финансирования. Объем SPO будет зависеть от того, какие инвестпроекты будут утверждены, отмечал он. «У нас совершен ряд сделок, вырос кредитный портфель. Нам в принципе хватает капитала, чтобы работать в существующем масштабе. Но у нас есть несколько очень крупных проектов – три как минимум, которые являются очень значимыми», – пояснял Басов. Речь идет о проектах по организации производства молока на Дальнем Востоке, производства свинины в Китае и расширении производства свинины в России.

Основным владельцем «Русагро» является семья его основателя Вадима Мошковича (71,9%). Гендиректору компании принадлежит 7,3%, в свободном обращении на Московской бирже – еще 20,8%.

В 2011 г. «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016 г. акции на $250 млн разместила Ros Agro – головная структура группы.