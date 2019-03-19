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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующее предложение направлено в Минфин.

«Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов», – пояснил собеседник агентства. Он добавил, что ведомство также предложило выделить средства на компенсацию авиакомпаниям части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо в 2018 г.

Правительство в конце февраля поручило Минфину совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) до 20 марта подготовить меры по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний. Поручение было дано по итогам совещания о мерах стабилизации цен на авиакеросин с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова.

В течение 2018 г. участники рынка авиаперевозок неоднократно жаловались на рост цен на топливо. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщала, что российские авиакомпании завершили год с общим операционным убытком в 70 млрд руб. Основная причина – рост стоимости керосина. Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем на 41%, указывала ассоциация.