Трамп выбрал нового руководителя авиарегулятора США после крушений Boeing 737 Max
Президент США Дональд Трамп выбрал нового руководителя Федеральной авиационной администрации (FAA) после крушений самолетов Boeing, сообщает The New York Times. Он предложил на эту должность бывшего топ-менеджера Delta Air Lines Стивена Диксона.
Ранее Диксон занимал пост старшего вице-президента Delta Air Lines. Он проработал в компании 27 лет. Диксон – бывший офицер ВВС, выпускник Военно-воздушной академии и летчик, управлявший истребителем F-15.
Диксон будет назначен в связи с призывами к FAA объяснить свое одобрение на полеты Boeing 737 Max. За последние полгода произошло две авиакатастрофы с этим самолетом.
Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился 10 марта через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года упал в море рядом с Джакартой спустя 13 минут после взлета. Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета указал на сходство крушения с катастрофой Boeing 737 Max в Индонезии. После второго крушения страны Евросоюза, США, Китай, Россия и многие другие государства запретили полеты Boeing 737 Max до выяснения обстоятельств этих катастроф.