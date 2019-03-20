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Boeing сменил топ-менеджеров после катастрофы над Эфиопией

Корпорация Boeing объявила о кадровых перестановках на фоне расследования авиакатастрофы над Эфиопией. «Мы расставляем приоритеты и привлекаем дополнительные ресурсы для текущих расследований», – приводит Reuters выдержки из письма исполнительного вице-президента Boeing и президента, главного исполнительного директора Boeing Commercial Airplanes Кевина Макаллистера.

Главный инженер в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джон Гамильтон, ранее совмещавший эту должность с постом вице-президента по проектированию коммерческих самолетов корпорации, освобожден от функций топ-менеджера и сосредоточится на выполнении технических задач. «Это позволит ему полностью посвятить свое внимание текущим расследованиям», – отметил Макаллистер. С середины 2013 г. по март 2016 г. Гамильтон был вице-президентом по безопасности полетов, авиационной безопасности и нормативно-правовому соответствию, он курировал программу сертификации коммерческих самолетов.

Вице-президентом по инженерным разработкам назначена Линн Хоппер, ранее возглавлявшая компанию Test & Evaluation в инженерной, испытательной и технологической группе Boeing, говорится в письме Макаллистера. После авиакатастрофы в Эфиопии регулятор запретил полеты более 300 самолетов MAX и приостановил поставки еще около 5000 на сумму более $500 млрд.

10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. 29 октября 2018 г. авиакатастрофа в Индонезии с Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, происшедшая через 13 минут после вылета, унесла жизни 189 человек.