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Власти США проверят процедуру сертификации Boeing 737 MAX

Министр транспорта США Элейн Чао поручила управлению генерального инспектора обеспечить проверку сертификации Boeing 737-MAX 8. Об этом сообщается на сайте министерства. Поручению предшествовали авиакатастрофы этого типа самолета в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 г.

В сообщении ведомства уточняется, что корпорация Boeing запросила изменения в сертификации 737-MAX в январе 2012 г., а документы были выданы в 2017 г.

Об интересе Минтранса к подробностям сертификации Boeing 737 MAX ранее писала WSJ. Журналисты выяснили, что в процессе сертификации лайнера инженеры Федерального авиационного управления США переложили часть полномочий на инженеров Boeing. 19 марта президент США Дональд Трамп предложил на должность руководителя управления бывшего топ-менеджера Delta Air Lines Стивена Диксона.

В тот же день Boeing объявил о кадровых перестановках. Главный инженер в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джон Гамильтон, совмещавший эту должность с постом вице-президента по проектированию коммерческих самолетов корпорации, сосредоточится на выполнении технических задач. С середины 2013 г. по март 2016 г. он был вице-президентом по безопасности полетов, авиационной безопасности и нормативно-правовому соответствию – куратором программы сертификации коммерческих самолетов.