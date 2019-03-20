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Сеть одежды Sela анонсировала запуск магазинов новых форматов

Один из старейших продавцов одежды ритейлер Sela планирует диверсификацию бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал изданию основатель, президент и основной владелец Sela Борис Остроброд, компания планирует открыть магазины товаров для дома Sela Home на площадях 300–400 кв. м., точки по продаже нижнего белья Sela Underwear – до 100 кв. м, а также магазины женской одежды больших размеров. «У нас есть практически 4 млн постоянных клиентов, и мы хотим превратить Sela в корзину брендов», – пояснил он.

На развитие Sela потребуется как минимум 1,3 млрд руб. Эта сумма включает затраты на реновацию 60 собственных магазинов сети. В компании рассчитывают, что обновление формата позволит увеличить доходность одного магазина на 20%. В течение трех лет после запуска магазинов новых форматов компания планирует удвоить оборот.

Привлечь средства Sela рассчитывает у инвесторов в обмен на долю в компании. По словам Остроброда, речь может идти и о передаче мажоритарного пакета, но партнер должен обладать необходимыми компетенциями для развития новых направлений. Источник в финансовых кругах сомневается, что предложение будет интересно для непрофильных инвесторов из-за неясности оценки компании и перспектив выхода из капитала. При этом он допускает, что оно заинтересует стратегических инвесторов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает компанию не более чем в 500 млн руб. Он отмечает, что привлечь желаемую сумму будет сложно.

Российский fashion-рынок до сих пор не восстановился после падения рубля в 2014 г. По данным Fashion Consulting Group, в 2018 г. его оборот остался на уровне 2,36 трлн руб. Диверсификация – стандартная история для этого бизнеса, говорит ведущий аналитик «Атона» Виктор Дима. Он напоминает, что собственные проекты в сегменте товаров для дома развивают и Zara, и H&M. Конкуренция здесь высока. Выйти на этот рынок планировала и Gloria Jeans, но проект так и не был запущен.